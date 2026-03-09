Tip'ten, NATO Tepkisi: Eli Kanlı Haydutları Türkiye'de Görmek İstemiyoruz

(ANKARA)- Türkiye İşçi Partisi (TİP), NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacak olmasına tepki göstererek, "Topraklarımız katillere kapalıdır. Eli kanlı haydutları Türkiye'de görmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenleniyor olmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. TİP'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Temmuz ayında Ankara'ya gelip yarattıkları savaş ve katliamlara daha fazla bütçe isteyecekler. NATO'nun sadece patronları önemseyen bir suç örgütü olduğunu gizleyecekler."

Topraklarımız katillere kapalıdır. Eli kanlı haydutları Türkiye'de görmek istemiyoruz."

Kaynak: ANKA