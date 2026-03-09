Haberler

Tip'ten, NATO Tepkisi: Eli Kanlı Haydutları Türkiye'de Görmek İstemiyoruz

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi, 2026 yılında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. TİP, NATO'yu katliam gerçekleştiren bir örgüt olarak nitelendirerek, Türkiye'de bu tür toplantılara izin vermeyeceklerini açıkladı.

(ANKARA)- Türkiye İşçi Partisi (TİP), NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacak olmasına tepki göstererek, "Topraklarımız katillere kapalıdır. Eli kanlı haydutları Türkiye'de görmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenleniyor olmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. TİP'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Temmuz ayında Ankara'ya gelip yarattıkları savaş ve katliamlara daha fazla bütçe isteyecekler. NATO'nun sadece patronları önemseyen bir suç örgütü olduğunu gizleyecekler."

Topraklarımız katillere kapalıdır. Eli kanlı haydutları Türkiye'de görmek istemiyoruz."

