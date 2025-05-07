TİP'ten Anayasa Mahkemesi'ne Tepki: 'Yaşamı Değil, İktidarı Seçti'

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Anayasa Mahkemesi yaşamı değil, iktidarı ve şiddet politikalarını seçti. Barınaklara tıkılan her canın hesabı sorulana kadar, sokaklar yeniden güvenli, sevgi dolu ve adil olana kadar bu mücadele sürecek! Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ne hukukidir ne de meşrudur. Tarih sizi unutmayacak. Unutmayın: İktidarlar değişir, ama halkın hafızası kalır. ve biz o hafızada yaşamı, adaleti, vicdanı temsil etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

TİP'ten, Anayasa Mahkemesi'nin, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal istemini reddetmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasa Mahkemesi yaşamı değil, iktidarı ve şiddet politikalarını seçti. Anayasa Mahkemesi, bugün verdiği kararla 7527 sayılı yasanın iptaline ilişkin başvurumuzu reddederek, yalnızca bir hukuki yanlışa değil; aynı zamanda tarihsel bir vicdansızlığa da ortak olmuştur. Bu karar, yaşam hakkını değil, şiddeti ve yok etmeyi; bilimi değil, keyfiliği; adaleti değil, itaati tercih etmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5199 sayılı halinden 7527 sayılı haline evrilmesiyle, sokakta yaşayan yüz binlerce hayvanın sistematik şekilde toplatılmasının, kapatılmasının ve katledilmesinin yasal zemini oluşturulmuştur.

"Anayasa Mahkemesi, hukuku, halkın vicdanından koparmıştır"

Anayasa Mahkemesi, bu açık Anayasa ihlaline sessiz kalarak, bu sürece hukuki meşruiyet kazandırmış; hukuku, halkın vicdanından koparmıştır. Bu karar hayvanların yaşam hakkını yok saymıştır. Bilimsel ve sürdürülebilir kentsel yaşam politikalarını reddetmiştir. Otoriter ve her türlü şiddet politikalarının meşrulaştırılmasına çanak tutmuştur ve belli ki artarak devam edecektir.

Bugün mahkemelerden adalet çıkmamıştır. Ancak ne karar alırsanız alın, biz bu düzenin suç ortağı olmayacağız. Mücadelemiz sürüyor! Çünkü biz yaşamı savunuyoruz. Çünkü biz öldürmek değil, birlikte yaşamak istiyoruz. Çünkü biz bu düzenin değil, bu halkın ve bu sokakların tarafıyız!

Barınaklara tıkılan her canın hesabı sorulana kadar, sokaklar yeniden güvenli, sevgi dolu ve adil olana kadar bu mücadele sürecek! Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ne hukukidir ne de meşrudur. Tarih sizi unutmayacak. Unutmayın, iktidarlar değişir, ama halkın hafızası kalır. ve biz o hafızada yaşamı, adaleti, vicdanı temsil etmeye devam edeceğiz."