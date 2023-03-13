TİP lideri Erkan Baş'tan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a: Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs uçuşları iptal edelim

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. TİP lideri Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde tarihinin en büyük yenilgisini alacağını savundu.

"15 MAYIS UÇUŞLARI İPTAL EDELİM"

Ahbap Derneği'ne çadır satıldığının ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a seslenen Erkan Baş, seçimlerden sonrasını işaret etti. 15 Mayıs günü yurt dışı uçuşlarının iptal edilmesi çağrısı yapan Erkan Baş, "Sizin programınızda meydan okuyorum; 20 yıldır ölesiye dövüştüğüm bir iktidar var. Bir gün yurt dışına çıkmayı düşünmedim. Bak Kerem Kınık, 15 Mayıs sabahı kaçma kardeşim. Uyanık olanlar kaçacaklar. Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs uçuşları iptal edelim. Biz buradayız."ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR ANA MUHALEFETE İHTİYACI VAR"

Erkan Baş, şunları söyledi: "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde güçlü bir ana muhalefete ihtiyacı var. AK Parti'de iktidar nimetleri ortaklığı var. Belli bir süre içerisinde yok olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda yenilgileri yaşamış partilerle yan yana geliyor. Attan düşmüş gibi. TİP herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde muhalefetin ortak paydada birleşmesini söyleyen parti. Haftalarca hiç durmadan vatandaşla toplantı yaptık. İddiamız, Türkiye'yi 20 yıldır dünyanın belki de en kötü iktidarlardan birisi yönetiyor.

"ÇOK KRİTİK HATALAR YAPTIK"

Çok kritik hatalar yaptık. 2018'de 'ilk turda çok aday çıksın, iş ikinci tura kalır, en fazla kim alırsa ona oy veririz' dendi. Dışarıdan baktığımızda çok mantıklı gözüktü. Dert ikinci tura kalmak. Muhalefetteki diğer adaylardan fazla oy alırsanız kalırsınız. Muhalefet adayları birbirleriyle rekabet ettiler, Tayyip Erdoğan ilk turda aldı. Biz başından bu yana bu seçimin mümkün olduğunca muhalefetin tek adayla birleştiği dedik. Bunun dışındaki her türlü eğilim bana yanlış geliyor. Benim için geçen seçim akşamı Muharrem İnce defteri kapanmıştır. 'O akşam benden talimat bekleyin' deyip seçim stratejisi geliştirip o akşam kaybolursanız, size güvenmezler.

"SİYASETÇİLER KORKAK DAVRANIYOR"

Sokakta Kürtler ve Türkler de daha fazla bir arada yaşama isteği var. Alevi Sünni meselesinde aynı şeyi görüyorum. Toplumsal cinsiyet konusu da değişti. Siyasetçiler korkak davranıyor. Ben Kemal Bey'in cesur olması gerektiğini düşünüyorum. Şişe boğazı gibi bir yerdeyiz. Buradan çıkacağız. Tayyip Erdoğan tarihin en ağır yenilgisini yaşayacak. Çünkü korkan insanlar mührü eline alınca gerekeni yapacak.

"İKTİDAR ZAYIF OLDUĞU İÇİN BASKIYI ARTIRIYOR"

İktidar öyle baskı ortamı oluşturdu ki, bu bir korku yaratıyor. İktidar zayıf olduğu için baskıyı artırıyor. Adım kadar eminim, iktidar şu anda azınlıktır bu ülkede. TİP onların oyuna kıymet veriyor. Türkiye'nin 87 bölgenin hepsinde seçime girmeyeceğiz. Gerçekten verdikleri oya parlamentoda anlam katabildiğimiz yerlerde seçime gireceğiz. Bizim hedefimiz parlamentoda sadece TİP'i büyütmek değil. Önce memleketin çıkarı. Cumhur İttifakı'nın oyunu azaltmak için nerede seçime girmem gerekiyorsa orada gireceğim. Eğer muhalefet çok büyük hata yapmazsa, bu meszele açık farkla bitecek.