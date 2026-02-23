Tip Genel Başkanı Erkan Baş'tan Soma'da Santral İşçilerine Ziyaret... Soma'daki Gerçeği Herkes Görsün

(MANİSA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eylemde olan Soma Termik Santral işçilerini eylem çadırında ziyaret etti. İşçilerin mağduriyetine dikkati çeken Baş, "Bu mesele ekmek meselesi, memleket meselesi. Tüm ülkedeki emekçilerin gözünü kulağını Soma'ya çevirmesi ve haksızlığın son bulması için yüreğimizi, emeğimizi birleştirmemiz gerekir. Herkese Soma'daki gerçeği görün çağrısı yapıyoruz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz günlerde üretimin kademeli olarak durdurulması kararı sonrası 87 işçinin ücretsiz izne çıkarıldığı Soma Termik Santrali'ni ziyaret etti.

İzne çıkarılan arkadaşları için santral alanında çadır kuran işçilerin çadırını ziyaret eden Baş, çalışanlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulundu.

Baş: "Koca bir kentin geleceğini tartışmak için buradayız"

Santralin faaliyetlerinin sona ermesinin zincirleme etki yaratacağını belirten Baş, "Nedir bu Soma'nın çektiği! Maalesef sıklıkla işçi sınıfının, emekçilerin yaşadıkları dertlerle gündeme geliyor. Daha önce maden kazası sırasında söylemiştim. Türkiye öyle bir ülke ki işçiler ya öldüklerinde ya da direndiklerinde haber olabiliyorlar. Milyonlarca işçi ömrünü evine ekmek götürebilmek için harcıyor ama bunun karşılığında hayatında rahata ulaşmıyor. Bugün de bunu örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Koca bir kentin geleceğini tartışmak için buradayız. Çünkü termik santral dediğimizde sadece burada çalışan arkadaşlarımız ya d onların ailelerini değil bütün Soma'yı hatta ülkeyi etkileyebilecek bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Türkiye'nin dört bir yanında aynı şartlarda ve aynı amaç uğruna çalışan bütün arkadaşlarımız, Soma'da haksızlığa uğrayan arkadaşlarımıza sahip çıksınlar. Bu mesele ekmek meselesi, memleket meselesi. Tüm ülkedeki emekçilerin gözünü kulağını Soma'ya çevirmesi ve haksızlığın son bulması için yüreğimizi, emeğimizi birleştirmemiz gerekir" dedi.

"Buradaki işçi arkadaşlarımızın talepleri karşılanmalıdır"

Ankara'ya mağduriyetin giderilmesi için çağrıda bulunan Baş, şunları söyledi:

"Herkese Soma'daki gerçeği görün çağrısı yapıyoruz. İşçi arkadaşlar 'üretmek, çalışmak istiyoruz' diyor. Türkiye'de işsizlik oranlarının her geçen gün arttığı, yoksulluğun hayatı yaşamanın her geçen gün zorlaştığı bir tabloda Soma'daki işçi arkadaşlarımız yıllarca emek verdikleri bu işletmelerde çalışmaya, üretmeye, bu ülkeye değer katmaya, ülkemizi zenginleştirmeye devam etmek istiyorlar. Bunun karşılığında uğradıkları muamele de sabah kartlarını basarken o gün izne ayrıldıklarını öğrenmek olabiliyor. Bu tablo kabul edilebilir bir tablo değil. Koskocaman bir kentin, aynı zamanda bir ülkenin en kıymetli değerlerinin bu kadar kolay harvurup harman savrulmasını, yok sayılmasını, yılların emeğinin değersizleştirilmesini aklı, vicdanı çalışan hiçbir vatandaşımızın kabul edemeyeceğini düşünüyoruz. Haklı mücadelede işçi arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Bir an önce bu uygulamalardan vazgeçilmeli. Buradaki işçi arkadaşlarımızın talepleri karşılanmalıdır."

Çakmak: "Sesimizi duyurmak istiyoruz"

Fabrika işçisi ve sendika üyesi Beytullah Çakmak, yaşadıklarına ilişkin, "Biz, izne çıkarılan arkadaşlarımızın bir an önce işe dönmesini istiyoruz. Çünkü arkadaşlar önce ücretli izinde olacak ama sonrasında ücretsiz izin olacak. Bunun tarihi yok, açık. Bir an önce geri çağrılmalarını istiyoruz. Sonrasında santralimizin akıbetinin belli olmasını istiyoruz. Devlet büyüklerinden, yetkili mercilerden bizim sesimizi duymalarını istiyoruz. Herkesin borcu, ödemesi, bakmakla yükümlü oldukları aileleri var. Sesimizi duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Seçmen: "Bizler buraya emek verdik"

Fabrika işçisi Nihat Seçmen ise çözüm çağrısında bulunarak, "Öncelikle bizim istediğimiz ücretsiz izne çıkarılan işçi kardeşlerimizin geri dönmesi. Santralimizin iki senedir süren bir satış devir süreci var. Bu sürecin de artık bir an önce netleşmesini istiyoruz. Bizler buraya emek verdik, yıllarımızı verdik. Burada mağdur olan işçiler sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz" şu ifadeleri kullandı.

Çetin: "Santral demek Soma demek"

İzne çıkarılan işçilerden olan Yüksel Çetin, santralin ilçenin ekonomisine katkısına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki sene önce bu sıkıntılar başladı. Tesis başkanı Mustafa Girginler bu konuyu defalarca Ankara'da dile getirdi ama bunun üstünde durmadılar. ve son halde buraya geldi. Ben de ücretsiz izne gönderildim. Ben buraya 13 sene emek verdim. Oruçlu halimle işe geldim kartımı bastım ama 'geçersiz' uyarısı verdi. Ücretsiz izne çıkarılmışım. Ama benim haberim yok. Biz buraya yıllarımızı emeğimizi verdik. Biz burada çalışmak istiyoruz. Buranın bir an önce kamulaştırılması gerekir. Buranın başka bir çözümü yok yani. Burası bir an önce kamulaştırılmalı. Yani buraya devlet büyüklerimizin belirtmesi gerekiyor. Bizi burada yalnız bırakmasınlar. Bu santral çalışsın, Soma ayakta kalsın. Soma demek santral demek, santral demek Soma demek. Madenler, esnaf demek. Herkes demek. Burası çalışsın, bu bacalar tütsün. Burası iki bin on beşten önce üstün başla belgesel alan bir santral ama şu an tek grup çalışıyor. Devlet büyüklerimizden buraya bir an önce çözüm bulmalarını istiyoruz."

