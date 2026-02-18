Haberler

Erkan Baş: "Türk ve Kürt Emekçilerinin Birliğine, Beraberliğine Hizmet Etme Gayesiyle Hazırlanmamış Bu Raporun Altına İmza Atmamız Mümkün Değildir"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapora 'hayır' dediklerini açıklayarak, raporun demokrasi ve özgürlükleri göz ardı ettiğini savundu. Baş, raporun Türk ve Kürt emekçilerinin birliğine hizmet etmediğini belirtti.

(ANKARA) -TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapora neden 'hayır' dediğine ilişkin, "Demokrasi ve özgürlükler ile ilgili anayasada zaten mevcut olan hükümleri karşımıza 'öneri' diye getiren, sorunu yalnızca terör parantezinde ele alan, ??Türk ve Kürt emekçilerinin birliğine, beraberliğine hizmet etme gayesiyle hazırlanmamış bu raporun altına imza atmamız mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun son toplantısında ortak rapor oylamasında 'ret' oyu veren Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baş, "Komisyon'da iktidar temsilcilerinin hal ve tavırları; dertlerinin Kürt sorununu barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık ortak paydasında çözmek olmadığının kanıtı niteliğinde" dedi.

Parti kurullarında konuya ilişkin daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılacağını belirten Baş, partisinin rapora itirazlarını şu şekilde sıraladı:

"Demokrasi ve özgürlükler ile ilgili anayasada zaten mevcut olan hükümleri karşımıza 'öneri' diye getiren, sorunu yalnızca terör parantezinde ele alan, Türk ve Kürt emekçilerinin birliğine, beraberliğine hizmet etme gayesiyle hazırlanmamış bu raporun altına imza atmamız mümkün değildir."

Öte yandan rapor, Barış Akademisyenlerinin işine dönmesinin engellendiği, AİHM ve AYM kararları defalarca çiğnenerek siyasetçilerin cezaevinde tutulmaya devam edildiği bir süreçte kaleme alınmıştır. Tüm bu hukuksuzlukların simge figürlerinden birisinin Adalet Bakanı olarak atandığını da hesaba katarsak, kibarca söylemek gerekirse bu rapor bizi 'şaşırtmadı'.

Komisyon'un süreç boyunca esas yönelimi oldu-bittiler yaratmaktı, gerçek bir çözüm için en temel ihtiyaçlar olan şeffaflık ve katılımcılık sistematik olarak engellendi. Sonuçta verdiğimiz Hayır oyu, barış mücadelesindeki kararlılığımızı da teyit ediyor. Barış, bu iktidarın tekeline ve insafına bırakılamayacak kadar önemli ve acil bir ihtiyacımızdır. Saray Rejimi'ne karşı Eşitlik-Özgürlük, Barış ve Kardeşlik için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
