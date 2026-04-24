Tip Genel Başkanı Baş'tan Doruk Madencilik İşçileri İçin Çağrı: "Bu Ülkenin Tüm Onurlu Yurttaşlarına Bu Direnişe Ortak Olma Çağrısı Yapıyorum"

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Doruk Madencilik işçileriyle dayanışma çağrısında bulunarak "Maden işçilerinin, çocuklarının karnı doyana kadar onlarla birlikte açlığı paylaşacağım ve seslerinin duyulması, haklarının iade edilmesi için elimden geleni yapacağım. Bu ülkenin tüm onurlu yurttaşlarına bu direnişe ortak olma çağrısı yapıyorum. Hep birlikte aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi birleştirdiğimizde haklı olanın bizlerin hakkımızı zorbaların elinden söke söke alacağımızı gösterelim" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından Kurtuluş Parkı'nda eylemlerine devam eden Doruk Madencilik işçilerine destek açıklaması yaptı. Baş, video mesajında, "Bildiğiniz gibi Doruk Madencilik işçileri günlerdir hakları için direnişteler. Önce Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde yüzlerce kilometre yolu yürüyerek açtılar ve Ankara'ya geldiler. Bakanlık ve devlet yetkilileriyle Ankara'da seslerini duyurmak istediler, görüşmeler yapmak istediler fakat sesleri duyulmak istenmeyince beş gün önce madenciler bir karar alarak açlık grevine başladılar" dedi.

"Hep birlikte yüreğimizi birleştirdiğimizde haklı olanın bizlerin hakkımızı zorbaların elinden söke söke alacağımızı gösterelim"

Maden işçilerinin aylardır evlerine ekmek götüremedikleri, çocuklarını aç bırakmak zorunda kaldıkları için artık son çare olarak açlık grevine başvurduklarını hatırlatan Baş, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kurtuluş Parkı'nda aylardır maaşlarını alamayan, yüzlerce kilometre yolu yürüyerek gelen, üste beş gündür açlık grevinde olan ve tek amaçları seslerini duyurup haklarını almak olan işçi arkadaşlarımıza bir kez daha polis müdahalesi oldu. Bir kez daha coplandılar, gazlandılar ve abluka altına alındılar. Ben dün işçi arkadaşlarımızın yanındaydım. 23 Nisan'da protokollerde değil de direnen babalarının yanında 23 Nisan'ı kutlamak zorunda kalan çocuklarla madenci aileleriyle de birlikteydik. İstanbul'daki 1 Mayıs hazırlıklarımız için akşam saatlerinde İstanbul'a dönmüştüm fakat bugünkü saldırıdan sonra artık buna sessiz kalınmaması gerektiğini, bu zorbalığa hep birlikte 'dur' denmesi gerektiğini düşündüğüm için tekrar Ankara'ya doğru yola çıktım. Şu anda yoldayım. 1-2 saat içerisinde Kurtuluş Parkı'nda maden işçisi arkadaşlarımızın yanında olacağım ve onlarla beraber açlık revine başlayacağım. Maden işçilerinin karnı doyana kadar, maden işçilerinin çocuklarının karnı doyana kadar onlarla birlikte açlığı paylaşacağım ve seslerinin duyulması, haklarının iade edilmesi için elimden geleni yapacağım. Bu ülkenin tüm onurlu yurttaşlarına bu direnişe ortak olma çağrısı yapıyorum. Hep birlikte aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi birleştirdiğimizde haklı olanın bizlerin hakkımızı zorbaların elinden söke söke alacağımızı gösterelim arkadaşlar."

Kaynak: ANKA