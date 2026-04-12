Balıkesir'de tıp fakültesi öğrencileri vatandaşlara sağlık taraması yaptı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, tıp fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde sağlık taraması yapıldı. 'Sağlık Sokağı' standında vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tıp fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu üyelerince Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Sağlık Sokağı" standında, vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte, tıp fakültesi öğrencileri ölçüm sonuçlarını değerlendirerek vatandaşları bilgilendirdi.

Topluluk üyesi tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Gazi Muhammet Geylani, etkinlik kapsamında yaklaşık 250 kişiye ulaştıklarını belirtti.

Sındırgı'ya depremlerden sonra öncelik verdiklerini dile getiren Geylani, şunları kaydetti:

"Dönem başında Gölcük İlkokulu'ndaki taramanın ardından bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda özellikle yaşlılara yönelik çalışma yaptık. Tansiyon, kan şekeri ve beden kitle indeksi ölçümlerinin ardından stajyer arkadaşlarımızla değerlendirme yapıp vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Burada vatandaşlarımızla buluşmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan istifa çağrılarına cevap

Taraftar kendisine ateş püskürürken verdiği tek cevapla noktayı koydu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Seçimler tamamlandı! Komşuya Kürt cumhurbaşkanı
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti