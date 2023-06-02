Tip'den Hatay Milletvekili Seçilen Gezi Davası Tutuklusu Can Atalay'ın TBMM'de Milletvekili Kaydı Yapıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP)'den Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın TBMM'de milletvekili kayıt işlemlerini avukatı Bülent Akbay yaptırdı.

Hatay'dan Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın TBMM'deki milletvekili kaydı yapıldı. Atalay'ın kayıt işlemlerini TBMM'ye gelen avukatı Bülent Akbay yaptırdı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık da kayıt işlemleri sırasında Avukat Bülent Akbay'a eşlik etti.