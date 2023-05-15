Tip: '28 Mayıs'ta Yapılacak Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun Kazanması İçin Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yapacağımızı Duyuruyoruz'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), “Gün, bir kez daha ayağa kalkma günüdür. Gün, iktidarı yenebileceğimizi birbirimize anlatma günüdür. Gün, yüzyıl önce Saray’a boyun eğmeyen tarihimizden ilham alma günüdür. Türkiye İşçi Partisi olarak, 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması ve Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yapacağımızı duyuruyoruz. On binlerce üyemiz, 1 milyona yaklaşan seçmeniz adına halkımıza ‘Sana Söz’ diyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Gün, bir kez daha ayağa kalkma günüdür. Gün, iktidarı yenebileceğimizi birbirimize anlatma günüdür. Gün, yüzyıl önce Saray'a boyun eğmeyen tarihimizden ilham alma günüdür. Türkiye İşçi Partisi olarak, 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması ve Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yapacağımızı duyuruyoruz. On binlerce üyemiz, 1 milyona yaklaşan seçmeniz adına halkımıza 'Sana Söz' diyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle ilgili bugün Twitter hesabından açıklama yaptı. TİP'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri geride kaldı. Devletin tüm olanaklarını kullanan, kendisine muhalif tüm kesimleri düşman ve terörist ilan eden AKP-MHP ittifakını şimdilik koltuktan indirememenin öfkesini ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Halkın yarısından fazlasının, her türlü tehdit ve hileye rağmen Saray'a onay vermemiş olması ise umudumuzun kaynağıdır. Yoksullaştırılan emekçilere, şiddete karşı yalnız bırakılan kadınlara, ülke için hayaller kurması engellenen gençlere karşı bir borcumuz olduğunu biliyoruz. Biz inatçıyız. İnadımızı, ülkemiz ve halkımız için güzel günlere olan inancımız besliyor. Bu inancı hiçbir gücün elimizden alamayacağını 15 Mayıs 2023'te bir kez daha ilan ediyoruz.

"GÜN, BİR KEZ DAHA AYAĞA KALKMA GÜNÜDÜR"

Gün, bir kez daha ayağa kalkma günüdür. Gün, iktidarı yenebileceğimizi birbirimize anlatma günüdür. Gün, yüz yıl önce Saray'a boyun eğmeyen tarihimizden ilham alma günüdür. Türkiye İşçi Partisi olarak, 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması ve Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yapacağımızı duyuruyoruz. On binlerce üyemiz, 1 milyona yaklaşan seçmeniz adına halkımıza 'Sana Söz' diyoruz. 14 Mayıs öncesinde TİP üyeleri nasıl arı gibi çalıştıysa, yaratıcı emekleriyle gönüllülerimiz nasıl çaba harcadıysa, aynı heyecan ve coşkuyu 14 gün boyunca da Kılıçdaroğlu için göreceksiniz.

"TİP'İN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YA DA MUHALEFETİN HAKKININ YENMEMESİ İÇİN SON TERİMİZE KADAR ÇABA HARCAYACAĞIZ"

Geride bıraktığımız seçimler için avukatlarımız ve uzmanlarımız inceleme ve itirazlarını yürütüyor. Birkaç bin oyla vekil seçilememiş görünen adaylarımız ve AKP ile MHP'ye kaybedildiği anlaşılan vekilliklerimiz adına tek bir oyunun çalınmaması için çalışıyoruz. Dahası, deprem bölgelerinde ve medyaya da görüntüleri düşen kimi kentlerde seçimlerin manipüle edildiğine ilişkin verileri de değerlendiriyoruz. TİP'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da muhalefetin hakkının yenmemesi için son terimize kadar çaba harcayacağız. Şimdiden, ilan ediyoruz. Türkiye İşçi Partililer, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde yukarıda sayılan illerde sandıkları korumak, usulsüzlükleri önlemek için gönüllü ve görevli olacaklar.

"TİP'E VERİLEN OYLARIN HİÇBİRİNİN BOŞA GİTMEDİĞİ, HEPSİNİN SOLA, EMEK CEPHESİNE KAZANDIRDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

Türkiye İşçi Partisi olarak 1 milyona yakın oyla (81 ilin 51'inden alınan yüzde 1,75 oy) şimdilik çıkardığımız 4 vekillik gurur kaynağımızdır. İstanbul'dan vekil seçilen Genel Başkanımız Erkan Baş, Parti Sözcümüz Sera Kadıgil ve Parti Meclisi üyemiz Ahmet Şık ile Hatay'dan seçilen Av. Ş. Can Atalay, halkın mücadelesini ve sesini TBMM'ye de en gür şekilde taşıyacaklar. Halkın sigortası olacaklar. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki müttefiklerimiz ve 1965 seçimlerinden bu yana adıyla sanıyla sosyalist bir işçi partisinin aldığı bu en yüksek oy için emek veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü karalamayı, asılsız, tutarsız iddiaları ve hedef göstermeyi boşa çıkararak 'İnadımız İrademizdir' diyen dostlarımıza selam olsun. Sayenizde, Türkiye'de emekçilerin iktidara gelebileceğine dair inanç artmış, sosyalist siyaset gerçek bir alternatif haline gelmiştir. TİP'e verilen oyların hiçbirinin boşa gitmediği, hepsinin sola, emek cephesine kazandırdığı görülmüştür.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ, UMUDU ARTIRACAĞIZ VE MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Seçimlere ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler, Parti Meclisi'miz ve yetkili organlarımız tarafından yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şimdi TİP'e oy veren 1 milyona yakın yurttaş olarak tek tek görevimiz, en az bir kişiyi daha kazanmak ve bu tek adam rejiminden kurtulmak için 14 gün boyunca var gücümüzle çalışmaktır. Vazgeçmeyeceğiz, umudu artıracağız ve mutlaka kazanacağız!"