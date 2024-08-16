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Tinubu: Barış ve birlik Afrika'nın ilerlemesinin anahtarıdır

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika'nın ilerleme ve kalkınmasının barış, birlik, istikrar ve demokrasiye bağlı olduğunu söyledi. Tinubu, Ekvator Ginesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu barış, birlik, istikrar ve demokrasinin Afrika'nın ilerleme ve kalkınmasının anahtarı olduğunu söyledi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 3 günlük ziyaret için Ekvator Ginesi'ne giden Tinubu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile başkent Malabo'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Afrika'nın kalkınmasında barış ve birliğin önemini vurgulayan Tinubu, kıtada barış olmadan ilerlemenin mümkün olmadığını belirtti.

Tinubu; barış, birlik, istikrar ve demokrasinin Afrika'nın ilerleme ve kalkınmasının anahtarı olduğunu vurgulayarak "Afrika kendi sorunlarını çözme sorumluluğunu üstlenmeli." dedi.

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo da iki ülke arasında daha fazla işbirliği ve dayanışma çağrısında bulunarak "Nijerya, dış politikamızda her zaman özel bir yere sahip olmuştur." ifadesini kullandı.

Nijerya ile Ekvator Ginesi arasındaki ikili ilişkilerdeki ivme ve dinamizmin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Mbasogo eğitim, madencilik, savunma, güvenlik ve tarım alanlarında daha önce yapılan karşılıklı anlaşmaları da hatırlattı.

Mbasogo, ayrıca "Afrika dayanışmasına" duyulan ihtiyacı vurgulayarak deniz suçları ve güvenlik tehditleri gibi konuların ele alınması için daha güçlü bölgesel ve uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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