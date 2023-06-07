TikTok Fenomenleri ve Çevreciler Başıbüyük Ormanlarından Çöp Topladı

Maltepe Belediyesi, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve TikTok Live iş birliğiyle, Tiktok fenomenleri ve çevrecilerin katıldığı bir etkinlik düzenledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası dolayısıyla çevre sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar, Başıbüyük ormanlarından çöp topladı.

Maltepe Belediyesi, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve TikTok Live iş birliğiyle, Tiktok fenomenleri ve çevrecilerin katıldığı bir etkinlik düzenledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası dolayısıyla çevre sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar, Başıbüyük ormanlarından çöp topladı.

Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve TikTok Live iş birliğiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası'na yönelik anlamlı bir etkinlik yaşama geçirildi. Başıbüyük ormanlarında yapılan çevre temizliği etkinliğinde "Küçük Bir Adım" mottosuyla TikTok fenomenleri ve çevreciler, Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın dağıttığı tişört, şapka ve yengeçleri alarak ormanda çöp topladı. Etkinlik sonrası kantarlarla toplanan çöpler tartıldı ve toplamda 69 kilo 240 gram atık toplandığı belirlendi. Etkinlikte Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın maskotu olan çöp kutusu da yer aldı.

Etkinlikte konuşan Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara, şunları kaydetti:

"GERİ DÖNÜŞÜM İTHAL EDEN ÜLKE OLMAMALIYIZ"

"Bugün çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Çok başlılıktan kaynaklı her alana giremiyoruz. Burada, ormanlarımızda maalesef ciddi bir çöp sorunuyla karşı karşıyayız. Buradaki yarım saatlik etkinlikte bile toplanan çöp miktarına bakınca dünyayı kendi ellerimizle nasıl yok ettiğimizi görüyoruz. Çevre meselesinde demokrasi olmaz. Çevre konuşamıyor ve kendini savunacak argümanları yok. Dolayısıyla bu konuda biraz daha katı olmamız gerekiyor. Maalesef her zaman başarılı olamasak da yolumuza devam edeceğiz. Az önce arkadaşlar da ifade etti, ufak adımlarla büyük adımlar yaratmaya devam edeceğiz. Çöpleri toplarken ambalajlar gördük, onun için ambalajsız tüketim temel hedef olmalı ve Türkiye'yi geri dönüşüm ithal eden ülke konumundan çıkarmalıyız. Burası kimsenin çöplüğü değil, kendi kaynaklarımızı, doğamızı başkalarına feda etmemeliyiz. Dünyayı birlikte güzelleştirelim ama herkes kendi evinin önün temizlerse daha kolay olacaktır. Bugünkü organizasyona katılan herkese teşekkür ediyorum."

2015 yılında kurulan Çöpüne Sahip Çık Vakfı Başkanı Emrah Bilge ise şöyle konuştu:

"GENÇLERE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Maltepe Belediyemiz ile daha önce de etkinliklerimiz oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, oldukça duyarlı bir kurum. Bu etkinliğin özelliği ilk defa sosyal medyacı arkadaşlarımızın da burada yer alıyor olması. Aslında hedefimiz aslında gençlere ulaşmak. Gençler geleceğimiz ve bu ülkenin doğası da onlara emanet. Burada 30 kişiye yakın fenomen TikTok kullanıcısı kendi hesaplarından bu duyarlılığa imza atacaklar. Burası büyük bir alan belediye dahil hiç kimsenin burayı temizlemesi mümkün değil. Buradaki amacımız buraya gelen insanların getirdiklerini yanında götürmelerini sağlamak, tek kullanımlık ürünleri azaltmak olacak. Gençler fenomenleri örnek alıyor. Onlara bu şekilde ulaşacağız."