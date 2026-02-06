TİKA'dan Vietnam'da tayfundan etkilenen çiftçilere sera desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tayfun felaketlerinden etkilenen Vietnam'da tarımsal üretimin yeniden canlandırılması amacıyla Vietnam Kooperatifler Birliğine bağlı Tan Minh Duc Kooperatifine sera desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, yaşanan tayfun felaketleri sonrası seralarının büyük bölümü zarar gören Vietnam'da dayanışma örneği sergiledi.

Vietnam Kooperatifler Birliğine bağlı Tan Minh Duc Kooperatifine, TİKA tarafından sağlanan 4 bin 320 metrekarelik sera, düzenlenen törenle teslim edildi.

Teslim törenine Türkiye'nin Vietnam Büyükelçisi Korhan Kemik, Vietnam Kooperatifler Birliği Başkan Yardımcısı Nguyen Thi Hoai Linh, Hai Phong Şehri Kooperatifler Birliği Başkan Yardımcısı Nguyen Huu Dao, yerel yönetim temsilcileri ile Tan Minh Duc Kooperatifi yöneticileri ve üye çiftçiler katıldı.

Büyükelçi Kemik, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda bölgenin fırtına ve sellerden ciddi şekilde etkilendiğini, çok sayıda sera alanının zarar gördüğünü ve çiftçilerin üretimde zorluk yaşadığını ifade etti.

Çiftçiler açısından fırtınaların yalnızca maddi kayıp anlamına gelmediğini, aynı zamanda fırtınaların geçim kaynaklarını ve uzun vadeli geleceklerini tehdit ettiğini dile getiren Kemik, projenin amacının çiftçilerin üretime hızla dönmesini sağlamak ve daha sürdürülebilir bir tarımsal altyapının kurulmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Tan Minh Duc Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı Hoang Anh Thu da tayfunun şiddetli etkisi nedeniyle kooperatife bağlı 196 hanenin bulunduğu bölgede, 50 hektarlık alanda kurulu seraların kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Hoang, kooperatifin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde TİKA'nın desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.