Haberler

TİKA'dan Vietnam'da tayfundan etkilenen çiftçilere sera desteği

TİKA'dan Vietnam'da tayfundan etkilenen çiftçilere sera desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Vietnam'da tayfun felaketlerinden etkilenen Tan Minh Duc Kooperatifi'ne 4,320 metrekarelik sera desteği sağladı. Bu destek, bölgedeki tarımsal üretimin yeniden canlandırılması ve çiftçilerin geçim kaynaklarının korunması amacıyla gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tayfun felaketlerinden etkilenen Vietnam'da tarımsal üretimin yeniden canlandırılması amacıyla Vietnam Kooperatifler Birliğine bağlı Tan Minh Duc Kooperatifine sera desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, yaşanan tayfun felaketleri sonrası seralarının büyük bölümü zarar gören Vietnam'da dayanışma örneği sergiledi.

Vietnam Kooperatifler Birliğine bağlı Tan Minh Duc Kooperatifine, TİKA tarafından sağlanan 4 bin 320 metrekarelik sera, düzenlenen törenle teslim edildi.

Teslim törenine Türkiye'nin Vietnam Büyükelçisi Korhan Kemik, Vietnam Kooperatifler Birliği Başkan Yardımcısı Nguyen Thi Hoai Linh, Hai Phong Şehri Kooperatifler Birliği Başkan Yardımcısı Nguyen Huu Dao, yerel yönetim temsilcileri ile Tan Minh Duc Kooperatifi yöneticileri ve üye çiftçiler katıldı.

Büyükelçi Kemik, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda bölgenin fırtına ve sellerden ciddi şekilde etkilendiğini, çok sayıda sera alanının zarar gördüğünü ve çiftçilerin üretimde zorluk yaşadığını ifade etti.

Çiftçiler açısından fırtınaların yalnızca maddi kayıp anlamına gelmediğini, aynı zamanda fırtınaların geçim kaynaklarını ve uzun vadeli geleceklerini tehdit ettiğini dile getiren Kemik, projenin amacının çiftçilerin üretime hızla dönmesini sağlamak ve daha sürdürülebilir bir tarımsal altyapının kurulmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Tan Minh Duc Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı Hoang Anh Thu da tayfunun şiddetli etkisi nedeniyle kooperatife bağlı 196 hanenin bulunduğu bölgede, 50 hektarlık alanda kurulu seraların kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Hoang, kooperatifin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde TİKA'nın desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi için karar verildi
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

Sağanak sonrası kabusu yaşadılar! Öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti