TİKA ve MEB'ten Arakan Mültecilerine Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Arakan İnsani Yardım Derneği tarafından Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kampında "Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modelleri Eğitimi" düzenlendi.

TİKA, MEB ve Arakan İnsani Yardım Derneği ortaklığında, Arakan Mülteci Kampı'nda düzenlenen "Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modelleri Eğitimi"ne 95 Arakanlı öğretmen katıldı.

Eğitimin kapanış törenine, TİKA Bangladeş Koordinatörü Muhammed Ali Armağan, Kızılay Bangladeş Koordinatörü Cihan Ersoy, Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesi Müdürü Ali Taştan, Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonu (RRRC) Komisyoner Yardımcısı Muhammed Ubeydullah ve Arakan İnsani Yardım Derneği temsilcileri katıldı.

TİKA Bangladeş Koordinatörü Armağan, burada yaptığı konuşmada, eğitim altyapısını güçlendiren projelere önem verdiklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu eğitimlerin, kamplarda özveriyle görev yapan öğretmenler için hem faydalı olmasını hem de motivasyon kaynağı olmasını diliyoruz. Mesleki gelişimi desteklemek amacıyla kamp alanında 17 bilgisayarlı ve 20 mikrodenetleyici ile donatılmış bir teknoloji laboratuvarı kurduk. Türkiye olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi, bölgenin ve mülteci topluluklarının ihtiyaçlarına yönelik bu tür kapsamlı eğitim programlarını sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek isteriz."

Program kapsamında öğretmenlerin eğitim sürecinde geliştirdiği prototip ürünler sergilendi.

Programın, mülteci kamplarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayarak bölgedeki eğitim kalitesini yükseltmesi ve binlerce mülteci çocuğun geleceğine ışık tutması bekleniyor.

Bütünleşik Eğitim Modeli

Bütünleşik Eğitim Modeli, yalnızca temel ders içeriklerinin aktarılmasına değil, disiplinler arası bağlantı kurma, eleştirel düşünme ve gerçek yaşam problemlerine çözüm üretme becerilerinin geliştirilmesine odaklanan çağdaş bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Bu model, öğrencilerin konular arası ilişkileri kavrayarak bilgiye bütüncül bir perspektiften bakmalarını ve çok yönlü bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. Geleneksel öğretim yöntemlerinin ötesine geçen bütünleşik model, proje tabanlı öğrenme uygulamalarıyla teorik bilgilerin günlük yaşamla bağlantı kurulmasını destekliyor.