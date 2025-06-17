TİKA ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Kolombiya'da Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kolombiya'da "orman yangınlarına müdahale eğitimi" verdi.

Başkent Bogota ve Usme kasabasında 9-14 Haziran'da gerçekleştirilen eğitim programı, TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC-Colombia) ile Bogota Afet Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Enstitüsü (IDIGER) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Konya İtfaiyesine bağlı uzmanlar, yoğun ve üst düzey eğitimle Bogota İtfaiyesi, ordu, polis, sivil savunma ve Bogota Gönüllü İtfaiyesinden 32 temsilciye 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Eğitim boyunca katılımcılara orman yangını çeşitleri, orman yangınlarına müdahalede doğrudan ve dolaylı müdahale yöntemleri, orman yangınlarında yapay zeka ve insansız hava aracı (İHA) entegrasyonu, şerit açma ve karşı ateş uygulaması gibi konularda bilgi verildi.

Program sonunda yapılan yazılı değerlendirme sonucunda başarı gösteren katılımcılara sertifikaları teslim edildi.

Sertifika töreni

Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı'nı (ADAMEP) başarıyla tamamlayan kişiler için Bogota Büyükşehir Belediyesi Resmi İtfaiyesi Merkez Komuta Binası Konferans Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, buradaki konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda giderek arttığını ve bu süreçte TİKA'nın Kolombiya'da hayata geçirdiği somut projelerle buna büyük katkı sağladığını belirtti.

Konya İtfaiyesi ve Bogota Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür eden Sun, kursu başarıyla tamamlayan bazı kişilere sertifikalarını takdim etti.

IDIGER Direktörü Guillermo Escobar Castro da konuşmasında, programa katkısından ötürü TİKA, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ve Konya İtfaiyesine "son derece" müteşekkir olduklarını söyledi.

"Buluşma noktasının da sembolüdür"

Castro, "Orman yangınlarıyla müdahale eğitim programı bizim için fevkalade faydalı olacak. Bu eğitimi uluslararası ortaklarımızla paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu eğitimin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Burası sizin evinizdir, ateş bizi zorluk olarak bir araya getirse de aynı zamanda bir kuvvet ve bir buluşma noktasının da sembolüdür." dedi.

Bogota Belediyesi Uluslararası İlişkiler Müşaviri Pamela Tamara Pinto da ülkenin birçok noktasında orman yangınları çıktığında uluslararası ortaklarından yardım talep ettiklerini ve buna Türkiye'nin "hızlı" derecede yanıt verdiğini aktardı.

Pinto, "Konya İtfaiyesi uzmanları, eğitim boyunca tecrübelerini ve bilgilerini ekibimize en güzel şekilde paylaştı. İklim değişikliğinin etkileri karşısında daima hazırlıklı olmalıyız, artık şu saatten itibaren daha da hazırlıklıyız. TİKA, Türk büyükelçiliği ve Konya İtfaiyesine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konya İtfaiyesi Eğitim Akademi Amiri Fatih Büyükoflaz da kapanış konuşmasında, eğitimin iki ülke arasında bilgi, dayanışma ve dostluk temelli bir işbirliği olduğunu vurgulayarak, katılımcıların Bogota'nın güvenliğine ve geleceğine anlamlı katkı sunduğunu dile getirdi.

Törenin ardından hatıra fotoğrafları çekildi

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi uzmanı Mirzet Müezzinoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak, insan kapasitesinin herhangi bir sektörün ya da alanın gelişmesinde en temel unsur olduğuna inandıklarını söyledi.

Müezzinoğlu, eğitim projelerine öncelik verdiklerine ve bu alandaki işbirliklerine dikkati çekerek, "Bu kapsamda, bakanlığımız tarafından yürütülen Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitim Programı çerçevesinde, orman yangınlarına müdahale eğitimi, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde Kolombiyalı itfaiye personeline yönelik olarak gerçekleştirilmektedir." dedi.

Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, eğitimi gerçekleştiren Konya İtfaiyesi uzmanlarına teşekkürlerini ileterek samimi anlar yaşadı ve törenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi.

Törenin kapanışında Konya ve Bogota itfaiye teşkilatları arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Bu arada, TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitim programı, Kolombiya'da art arda meydana gelen orman yangınlarına istinaden, Kolombiya Cumhurbaşkanlığının uluslararası yardım çağrısına yanıt olarak hayata geçirildi.