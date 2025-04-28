TİKA, Tacikistan'da Diyaliz Merkezini Modernize Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan'ın Hatlon vilayetinde bir diyaliz merkezinin modernizasyonunu gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın Hatlon vilayetindeki Bohtar Merkez Hastanesinde bulunan, uzun süredir ekipman eksikliği nedeniyle hizmet veremeyen ve atıl durumda olan diyaliz merkezi TİKA tarafından yenilendi.

Modernizasyon çalışmalarının ardından düzenlenen açılış etkinliğine, Tacikistan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Gafur Muhsinzoda, Hatlon Vali Yardımcısı Anzurat Abdusalomzoda ve TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal katıldı.

TİKA'nın gerçekleştirdiği proje kapsamında, merkeze yeni diyaliz cihazları temin edilirken, ayrıca modern bir su arıtma sistemi kuruldu.

Törenle hizmete açılan diyaliz merkezi, ulaşım zorluklarını göze alarak başkent Duşanbe'ye gitmek zorunda kalan hastaların artık Bohtar'daki diyaliz merkezinden hizmet almalarına olanak sağlayacak.

Merkez ayrıca, kronik böbrek hastalığı, akut böbrek yetmezliği, doğum komplikasyonları ve zehirlenme vakaları gibi durumlarda da hastalara yardım etme imkanı sağlayacak.???????