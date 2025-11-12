Haberler

TİKA, Sudan'da Kız Öğrenciler İçin Dikiş Eğitim Atölyesi Açtı

TİKA, Sudan'da Kız Öğrenciler İçin Dikiş Eğitim Atölyesi Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sudan'ın Kesela eyaletinde 40 yetim kız öğrencinin eğitim gördüğü bir lisede dikiş eğitim atölyesi açtı. Bu atölye ile kız öğrencilerin mesleki beceriler kazanmaları hedefleniyor.

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın Kesela eyaletinde bir kız lisesinde dikiş eğitim atölyesi açtı.

TİKA, ülkenin doğusundaki Kesela eyaletinde 40 yetim öğrencinin eğitim aldığı bir lisede kız öğrencilerin meslek edinmeleri için dikiş eğitim atölyesi kurdu.

Açılış programına, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz, Kesela Eyaleti Eğitim Bakanı Amal Osman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Koordinatörü Yılmaz, "Sudan Kesela şehrindeki Mustagbal Kız Lisesinde mesleki eğitim için dikiş eğitim atölyesini hizmete aldık." dedi.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan kız çocukları ve yetim kızların eğitim aldıkları okulun, WeDCO isimli yardım kuruluşu bünyesinde 2016 yılında kurulduğu bilgisini paylaşan Yılmaz, okulun 180 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu ve okulda 40 yetim kız öğrencinin yatılı olarak eğitim aldığını belirtti.

Yılmaz, okulun şimdiye kadar 408 öğrenciyi mezun ettiğini, bu öğrencilerden 400'ünün üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşip mezun olduğunu ve devletin çeşitli kurumlarında çalışmaya başladığını söyledi.

"Bu kadar başarılı bir eğitim kariyeri olan Kesela Mustagbal Lisesinde bir sınıfın dikiş eğitim atölyesi olarak hazırlanması, önemli bir eksikliği tamamlamıştır." şeklinde konuşan Yılmaz, TİKA tarafından tamamlanan dikiş eğitim atölyesinde kız öğrencilere yönelik dikiş, terzilik ve benzeri öncelikli programlarda eğitim verileceğini ve aynı zamanda okul üniforması üretimi yaparak hem öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını hem de projenin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz, proje sayesinde okulda eğitim gören kız öğrencilerin mesleki beceri kazanacağını ve ailelerinin geçimine katkı sunacağını kaydederek, şunu dile getirdi:

"TİKA olarak Sudan'da özellikle mesleki eğitime önem veriyoruz. Burada açılışını yaptığımız dikiş eğitim atölyesi bunun bir örneği. Bundan sonra da sürdürülebilir ve daha fazla insana ulaşan ve her yıl faydası katlanarak artan projelere devam edeceğiz."

Kesela Eğitim Bakanı Amal Osman ise programda yaptığı konuşmasında, TİKA'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin Sudan'ın en zor zamanlarında desteğini esirgemediğini her alanda Sudan'a destek verdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.