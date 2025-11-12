TİKA, Sudan'da Kız Öğrenciler İçin Dikiş Eğitim Atölyesi Açtı

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın Kesela eyaletinde bir kız lisesinde dikiş eğitim atölyesi açtı.

TİKA, ülkenin doğusundaki Kesela eyaletinde 40 yetim öğrencinin eğitim aldığı bir lisede kız öğrencilerin meslek edinmeleri için dikiş eğitim atölyesi kurdu.

Açılış programına, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz, Kesela Eyaleti Eğitim Bakanı Amal Osman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Koordinatörü Yılmaz, "Sudan Kesela şehrindeki Mustagbal Kız Lisesinde mesleki eğitim için dikiş eğitim atölyesini hizmete aldık." dedi.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan kız çocukları ve yetim kızların eğitim aldıkları okulun, WeDCO isimli yardım kuruluşu bünyesinde 2016 yılında kurulduğu bilgisini paylaşan Yılmaz, okulun 180 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu ve okulda 40 yetim kız öğrencinin yatılı olarak eğitim aldığını belirtti.

Yılmaz, okulun şimdiye kadar 408 öğrenciyi mezun ettiğini, bu öğrencilerden 400'ünün üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşip mezun olduğunu ve devletin çeşitli kurumlarında çalışmaya başladığını söyledi.

"Bu kadar başarılı bir eğitim kariyeri olan Kesela Mustagbal Lisesinde bir sınıfın dikiş eğitim atölyesi olarak hazırlanması, önemli bir eksikliği tamamlamıştır." şeklinde konuşan Yılmaz, TİKA tarafından tamamlanan dikiş eğitim atölyesinde kız öğrencilere yönelik dikiş, terzilik ve benzeri öncelikli programlarda eğitim verileceğini ve aynı zamanda okul üniforması üretimi yaparak hem öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını hem de projenin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz, proje sayesinde okulda eğitim gören kız öğrencilerin mesleki beceri kazanacağını ve ailelerinin geçimine katkı sunacağını kaydederek, şunu dile getirdi:

"TİKA olarak Sudan'da özellikle mesleki eğitime önem veriyoruz. Burada açılışını yaptığımız dikiş eğitim atölyesi bunun bir örneği. Bundan sonra da sürdürülebilir ve daha fazla insana ulaşan ve her yıl faydası katlanarak artan projelere devam edeceğiz."

Kesela Eğitim Bakanı Amal Osman ise programda yaptığı konuşmasında, TİKA'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin Sudan'ın en zor zamanlarında desteğini esirgemediğini her alanda Sudan'a destek verdiğini söyledi.