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TİKA, Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi Meydanı"nın açılışını yaptı

TİKA, Sırbistan'da '15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın açılışını yaptı
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TİKA tarafından Sırbistan'ın Sjenica kentinde inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa TİKA Başkanı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi ve Sırbistanlı bakan katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Sjenica kentinde yapılan "15 Temmuz Demokrasi Meydanı"nın açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TİKA'nın yapımını üstlendiği "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" açılışına, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ve çok sayıda davetli katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Sırbistan ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi.

Saygılı da hayata geçirilen projelerin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

Zukorlic ise Sjenica'nın gelişmesine katkı sağlayan TİKA'ya teşekkür etti.

Programda, TİKA'nın yapımını üstlendiği "Sjenica Evi Çevre Düzenleme Projesi"nin de açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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