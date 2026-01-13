TİKA'dan Senegal'in Touba kentindeki halk sağlığı merkezine acil servis desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'in Touba kentinde bulunan Ndamatou Halk Sağlığı Merkezinin yeni acil servis birimini modern tıbbi ekipmanlarla donattı.

Ülkenin başkenti Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba'da bulunan Ndamatou Halk Sağlığı Merkezinin TİKA'nın tefriş ettiği acil servis birimi ile Senegal Sağlık Bakanlığının inşa ettiği kan bankası ve laboratuvar birimleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene, Senegal Sağlık Bakanı İbrahima Sy, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Diourbel Bölge Valisi İbrahima Fall, TİKA Senegal Koordinatörü Tanju Polat, yerel yetkililer ile bölge halkı katıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Sy, sağlık altyapılarının geliştirilmesinin ülkenin başlıca öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu desteğinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Sy, Senegal'in kalkınma süreçlerine verdiği desteklerden ötürü Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya teşekkür etti.

Büyükelçi Sağman da Senegal toplumunun 2023'teki deprem felaketinde gösterdiği fedakarlığı ve gönderdiği yardımları unutmayacağının altını çizerek, dünyanın en önemli manevi merkezlerinden biri olan Touba'nın Türk halkının kalbinde ayrıcalıklı bir yeri olduğunu söyledi.

Sağman, Türk halkının Touba halkına armağanı olan bu desteklerle birlikte her alanda örnek teşkil eden Türkiye-Senegal ilişkilerinin sağlık alanına da taşınacağını dile getirdi.

Ndamatou Halk Sağlığı Merkezi Başhekimi Bineta Diabel Ba Mbacke de TİKA'nın kalkınma alanında Senegal'in stratejik ve vefalı bir partneri olduğunu belirterek, Touba halkının sağlık alanındaki önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini vurguladı.

Destek kapsamında acil servis bölümüne 3 tıbbi gözetim monitörü, 3 nebulizatör, 12 hasta yatağı, 1 mukus aspiratör makinesi, 1 masaüstü otoklav, 1 hemoglobin cihazı, 2 şırınga pompası, 3 ilaç ve tedavi arabası, 3 pansuman arabası, 3 muayene sedyesi, 3 hasta taşıma sedyesinin yanı sıra tansiyon aleti, nabız oksimetresi, oksijen debimetresi, oksijen manometresi, ameliyat kutusu, tartı gibi ekipmanlar temin edildi.

Ayrıca hastanenin yenidoğan bölümüne 2 kuvöz, 2 tıbbi gözetim monitörü, 1 mukus aspiratör cihazı ve 3 bebek ısıtma lambası hibe edildi.

Projeyle merkezin sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, teknik kapasitesinin iyileştirilmesi, uzman personelinin nitelikli çalışma ortamlarına kavuşturulması, Touba halkının muayene ve tedavi imkanlarının artırılması ve Senegal Sağlık Bakanlığının kalkınma politikalarına destek verilmesi amaçlanıyor.