Haberler

TİKA'dan Senegal'de Tarım Projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Senegal'de Batı Afrika Kadınlar Derneği (AFAO) ile 3 hektarlık alanda tarım arazisi projesini hayata geçirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Senegal'de Batı Afrika Kadınlar Derneği (AFAO) ile 3 hektarlık alanda tarım arazisi projesini hayata geçirdi.

TİKA, başkent Dakar'a yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Thies kentinin Niayes bölgesinde AFAO işbirliğinde, 5 kadın kooperatifinin kullanımı için 3 hektarlık sebze meyve bahçesi kurdu.

Doğrudan 200'den fazla kadına istihdam sağlayacak projeye ilişkin düzenlenen törene TİKA Dakar Koordinatörü Tanju Polat, AFAO Direktörü Khady Fall Tall ve kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

AFAO Direktörü Khady Fall Tall, 2014'ten bu yana söz konusu arazinin tarım alanına dönüştürülmesi için uğraştıklarını, TİKA'nın projeyi başlatmasıyla sürecin hızla ilerlediğini söyledi.

Bölge kadınlarının modern şartlarda üretim yapabileceğinin altını çizen Fall Tall, "TİKA sayesinde bölgede yaşayan kadınlar modern ekipmanlarla, suyu olan bir arazide üretim yapabilecek, ailelerine katkı sağlayacak. Bu tarladan alınacak her üründe Türkiye'nin emeği var. Bunun için öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Afrika'da hayatın yükünü kadınlar çekiyor"

TİKA Dakar Koordinatörü Polat da AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi birkaç ay içinde tamamlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Polat, proje ile Senegal'in üretim ve gıda güvenliği kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini, bunun yanı sıra bölgesel kalkınmayı da desteklediklerini dile getirdi.

Afrika'daki projelerde kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Polat, "Afrika'da hayatın yükünü kadınlar çekiyor, hem ev hem ev dışında durmadan üretip çalışıyorlar. O nedenle kadın istihdamı projelerimizden hem çok verim alıyoruz hem de kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sunuyoruz. Çalışan kadın muhakkak parasını ailesi için, özellikle de çocuklarının eğitimi için harcıyor. Bu da projelerimizin önemli bir başka çıktısı oluyor." dedi.

Polat, tarladan birkaç ay içinde ürün elde edeceklerini, tüm tohumların TİKA tarafından tedarik edildiğini anlattı.

3 hektarlık alanda kurulan tarım arazisi, güneş enerjisi sistemiyle çalışan su kuyusu, modern sulama sistemleri ve gerekli tarım ekipmanlarıyla donatıldı.

Ayrıca, üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere depolama ünitesi, bekçi odası, yarı açık imalat hangarı ve tuvalet birimlerinden oluşan 50 metrekarelik bina inşa edildi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor