TİKA, Romanya'daki Osmanlı mirası Hünkar Camisi'ni restore edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Romanya'nın Köstence kentinde bulunan Osmanlı mirası Hünkar Camisi'ni aslına uygun olarak restore edecek. Restorasyon, caminin tarihi değerinin yaşatılması ve Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi amacını taşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın Köstence kentindeki Osmanlı mirası tarihi Hünkar Camisi'ni aslına uygun şekilde restore edecek.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar'daki Osmanlı mirasının korunmasına destek veren TİKA'nın, Romanya Müslümanları Müftülüğü işbirliğinde 1869'da Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilen Hünkar Camisi'nin restorasyon işlemlerini üstlendiği ifade edildi.

Caminin kapsamlı şekilde onarılacağına işaret edilen açıklamada, yaklaşık iki yıl sürecek restorasyon çalışmalarıyla caminin özgün dokusunun korunması, tarihi değerinin yaşatılması ve Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen TİKA Başkanı Abdullah Eren, "Sultan Abdülaziz Han'ın emaneti olan bu mukaddes yapı, yalnızca bir restorasyon projesi değil, ecdadımızın ruhunu ve manevi mirasını yarınlara taşıyan sarsılmaz bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Romanya Müslümanları Müftülüğü ile işbirliği protokolü imzalandığını belirten Eren, "Camimizin mahzun kalmış her köşesi aslına uygun bir şekilde yeniden hayat bulacak." değerlendirmesine yer verdi.

Bu arada, İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören caminin 1956'da kısmen restore edildiği, 1990'lı yıllar ve 2011'deki çalışmalara rağmen tam anlamıyla ihya edilemediği belirtildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı

İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı

Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku!

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı