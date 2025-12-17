Haberler

TİKA'dan, Nijer'de kuraklıktan etkilenen çiftçilere tarım desteği

Güncelleme:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Nijer'in Tahoua bölgesinde kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek vermek amacıyla modern altyapıyla donatılmış bir sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu. Proje, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile kırsal kalkınmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek olmak amacıyla modern altyapıyla donatılmış 4 hektarlık sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, üretim bahçesinin Nijer'in Tahoua bölgesinde su kuyuları, güneş enerjisi sistemleri ve modern sulama altyapısı kullanılarak hayata geçirildiği belirtildi.

Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu Nijer'in, kuraklık ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yoğun şekilde yaşayan ülkeler arasında bulunduğu kaydedildi.

Yağmura dayalı tarıma yüksek düzeyde bağımlılık ile kırsal bölgelerde üretim kaynaklarına erişimde yaşanan eşitsizliklerin, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Bu durumun, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla entegre tarımsal üretim modellerine öncelik verilmesini zorunlu kıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, TİKA'nın, Nijer'in tarımsal potansiyele sahip kırsal bölgelerinde geliştirilen projelere destek verdiği ifade edildi.

TİKA tarafından Nijer'in tarımsal potansiyele sahip kırsal bölgelerinde geliştirilen ve daha önce Tillaberi, Zinder ve Diffa bölgelerinde uygulanan "Sebze ve Moringa Üretim Bahçesi" projeleri, sağladığı üretim verimliliği ve ortaya koyduğu somut sonuçlar nedeniyle Nijer Tarım Bakanlığı nezdinde ülke tarımına katkı sunan bir model olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu uygulamaların yaygınlaştırılmasının tarımsal üretimin artırılmasına, gıda güvenliğinin güçlendirilmesine ve kırsal bölgelerde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Tahaoua'da hayata geçirilen yeni üretim bahçesiyle birlikte, sürdürülebilir su ve enerji kaynaklarına dayalı modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
