TİKA, Manila'ya 4 bin 816 hijyen paketi sağladı, Pakistan ve Honduras'a destek verdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'de afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması, Pakistan'da öğretmen eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve Honduras'ta orman ekosistemlerinin korunmasına yönelik projeleri hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) kurumlarıyla işbirliğini sürdüren TİKA, ASEAN Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AHA Centre) ile yürütülen çalışma kapsamında, Filipinler'in başkenti Manila'daki ASEAN Afet Acil Durum Lojistik Sistemi Deposu için 4 bin 816 kişisel hijyen paketi temin etti.

Afet ve acil durumlarda bölge halkına ve ASEAN üyesi ülkelere daha hızlı müdahale edilmesini amaçlayan destekle, dünyanın doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeleri arasında yer alan Filipinler'de afet sonrası acil müdahale altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Filipinler Depo Lojistik Sorumlusu Kim Austin Aspillaga, özellikle tayfun sezonunda depo ve lojistik kapasitesinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek sağlanan destek dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Filipinler Koordinatörü İbrahim Katırcı da Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında ASEAN kurumlarıyla yürütülen ortaklıklara önem verdiklerini ifade ederek, afet dönemlerinde kritik öneme sahip hijyen malzemeleriyle bölgedeki hazırlıklara katkı sunduklarını kaydetti.

TİKA ayrıca Pakistan'ın başkenti İslamabad'da faaliyet gösteren Teach For Pakistan Eğitim Merkezi'nin dijital altyapısını da güçlendirdi.

Merkez, gelişmiş ses-görüntü ve video konferans sistemleri, 10 dizüstü bilgisayar ve 25 kVA kapasiteli güneş enerjisi sistemiyle donatıldı. Proje kapsamında yılda yaklaşık 115 öğretmen adayı ile 20 eğitmenin, bu öğretmenler aracılığıyla da 7 binden fazla öğrencinin desteklenmesi hedefleniyor.

Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Wajiha Qamar, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çekerek öğretmen eğitimi başta olmak üzere eğitime sağlanan katkılar dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan ise projenin etkisinin eğitim merkezinin ötesine geçeceğini belirterek sağlanan imkanların Pakistan genelindeki devlet okullarında görev yapacak öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Honduras'ta orman ekosisteminin korunmasına destek

Öte yandan TİKA, Honduras'ta orman ekosistemlerinin korunmasına yönelik oluşturulan erken uyarı sisteminin saha çalışmalarında kullanılmak üzere Honduras Ulusal Orman Koruma ve Geliştirme, Korunan Alanlar ve Vahşi Yaşam Enstitüsüne (ICF) 4x4 arazi aracı desteğinde bulundu.

Açıklamada, Türkiye'nin Honduras'ın orman varlıklarının korunmasına yönelik desteğinin 2016'dan bu yana sürdüğü, bu kapsamda biyolojik mücadele eğitimleri düzenlendiği, laboratuvar kurulumu ile ekipman teminine de katkı sağlandığı belirtildi.

ICF Direktörü Jose Armando Ramirez Mejia da Türkiye'nin ormancılık alanındaki desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, sağlanan araç sayesinde saha çalışmalarının daha etkin yürütülebileceğini ve daha dirençli bir gelecek için önemli katkılar sunulacağını ifade etti.

Kaynak: AA