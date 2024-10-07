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TİKA, Lesotho'ya 2 Bin Fidan Hibe Etti

TİKA, Lesotho'ya 2 Bin Fidan Hibe Etti
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lesotho'da çevre koruma çalışmaları kapsamında 2 bin fidan hibe etti. Fidanlar, Lesotho Kızılhaç ve Ormancılık Bakanlığı işbirliğiyle dağıtıldı ve ilk dikim töreni Fatima İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lesotho Krallığı'nda çevre koruma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Lesotho Kızılhaç Topluluğu (LRCS) işbirliğiyle Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına 2 bin fidan hibe etti.

TİKA tarafından yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, hibe edilen söz konusu fidanların 200'ü, Lesotho'nun Bağımsızlık Günü'nden bir gün önce Ha Ramabanta kırsalındaki Fatima İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törenle dikildi.

Kral 3. Letsie 2024 başında ülkesine 1 milyon ağaç dikme hedefi belirlerken, hedef doğrultusunda TİKA tarafından Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına üzüm, elma, şeftali ve çam fidanları ile dikim için gerekli ekipman ve gübre desteği sağladı.

TİKA tarafından teslim edilen 100 elma ve 100 şeftali fidanı, Ha Ramabanta kasabasındaki Fatima İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

TİKA'ya teşekkür

Okul Müdürü Matumelo Ramanamane, bu projenin öğrencilerin sağlık ve refahına yapacağı katkıya dikkati çekti.

Teşekkürlerini ileten Ramanamane, Türkiye'nin hediyesi olan fidanlara iyi bakacaklarını belirtti.

Lesotho Kızılhaç Derneği Başkanı Harry Nkhetse, iklim değişikliğiyle mücadelede uzun vadeli ortaklıkların önemini vurgularken, TİKA ve diğer paydaşlarla işbirliğini güçlendirme kararlılığını ifade etti.

TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan, TİKA'nın küresel gıda güvenliği ve iklim kriziyle mücadeleye yönelik projelerinden örnekler vererek, bu projenin Lesotho'nun toprak kaymaları ve gıda güvenliği açısından taşıdığı önemini vurguladı.

Abukan, İşbirliği yaptıkları IFRC, Lesotho Kızılhaç Derneği ve Lesotho Hükümeti'ne teşekkür etti.

IFRC Pretoria Kümesi Operasyon Başkanı Kopano Masilo da TİKA'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, projenin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelenin önemine işaret etti.

Masilo, Lesotho'nun 200. yıl dönümünü 2 bin ağaç ile kutlayan bu girişimin, ülkede çevresel sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğine önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, TİKA, IFRC ve Lesotho Kızılhaç Derneği arasındaki işbirliğine övgüde bulunarak, ağaç dikme girişiminin uzun vadede bölgede gıda güvenliği ve iklim direncine katkıda bulunacağını söyledi.

Lesotho Krallığı

Lesotho, Güney Afrika ile tamamen çevrili, denize kıyısı olmayan bir ülke. "Gökyüzündeki Krallık" ve "Dağ Krallığı" olarak da bilinen ülke, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip.

Rakımı en düşük noktası bile 1400 metre olan Lesotho, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olup, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerle mücadele ediyor. TİKA tarafından hibe edilen fidanların, bu sorunlarla mücadelede katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel

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