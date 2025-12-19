Haberler

Üsküp'te TİKA'nın desteğiyle meslek lisesindeki sınıflar onarılarak donatıldı

Üsküp'te TİKA'nın desteğiyle meslek lisesindeki sınıflar onarılarak donatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentindeki meslek lisesine donanım desteği sağladı. TİKA Başkanı Abdullah Eren, 20 yıllık süreçte 1300'den fazla projeye imza attıklarını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan meslek lisesindeki sınıfları onararak donanım desteğinde bulundu.?

Zdravko Cvetkovski İnşaat ve Mimarlık Meslek Lisesi'ndeki proje teslimat programı, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı ve Birinci Müsteşarı Anıl Kayalar, lise yetkilileri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

TİKA Başkanı Eren, yaptığı açıklamada, bugüne kadar Kuzey Makedonya'da 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bunların 460'tan fazlası eğitim projesi. Bu eğitim projelerinde 146.000'den fazla öğrenciye katkı sağladık." dedi.

"20 seneye 1300 projeyi sığdırmanın gururunu yaşıyoruz"

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da 20 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Eren, kurumun bu sürede 34 okulun tadilat ve tefrişatını yaptığı, 14 okulu da sıfırdan inşa ettiği bilgisini verdi.

Eren, şunları dile getirdi:

"Bu 20 seneye 1300 projeyi sığdırmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda burada mimarlık ve inşaat bölümünde okuyan lise öğrencilerine yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada iki tane mimari tasarım sınıfını öğrencilerimiz için tefriş ettik. Bu bölümlerde okuyan öğrencilerin kullanacağı uygulamaların da içerisinde olduğu 45 bilgisayarı bu okula hibe etmiş olduk."

Lise Müdürü Jasminka Bosheva da son aylarda yapılan çalışmalarla öğrenciler için sağlanan bu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Bosheva, "Bize modern bir sınıfın nasıl olması gerektiğine dair bir yön veya yol haritası verdiniz. Öğrencilerimiz, sınıfların açılmasını sabırsızlıkla beklediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova'dan TİKA'ya övgü

TİKA Başkanı Eren, TİKA Üsküp Ofisi'nin 20. kuruluş yılı ve 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova tarafından Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul edildi.

Siljanovska-Davkova, TİKA'nın uzun yıllardır Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek hayata geçirdiği projelerin eğitim, sağlık ve kültürel altyapının güçlendirilmesine önemli destek sağladığını vurguladı.

İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, dostluk ve ortak değerlere dayandığını belirten Siljanovska-Davkova, özellikle toplumsal faydayı önceleyen sosyal projelerin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

Türkiye'yi Kuzey Makedonya'nın dostu ve stratejik ortağı olarak nitelendiren Siljanovska-Davkova, Türkiye'nin geçmişten bugüne ülkesinin yanında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, TİKA Başkanı Eren'i görevinden dolayı tebrik ederek, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi ve iki ülke arasındaki verimli işbirliğinin karşılıklı fayda sağlayan tüm alanlarda sürmesini diledi.

TİKA Başkanı Eren de tarihi, kültürel ve insani bağların asırlardır yaşatıldığı Rumeli coğrafyasının önemli merkezlerinden Üsküp'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek iki ülke arasında kalkınma odaklı işbirliklerinin karşılıklı anlayış ve ortak gelecek vizyonu çerçevesinde ele alındığını ifade etti.

Eren, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi???????, Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lutkov ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Darko Kostadinovski ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title