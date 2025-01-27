TİKA, Güney Afrika'da Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini hayata geçirdi

CAPE Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini faaliyete geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mandela'nın doğum yeri olan Doğu Cape eyaletindeki Mvezo köyünde işlevsel olmayan su dağıtım sisteminin kapsamlı şekilde iyileştirilmesi üstlenildi.

Proje kapsamında, yıllardır ciddi su kıtlığıyla mücadele eden ve mevcut su kaynaklarının çiftlik hayvanlarıyla ortak kullanımından ötürü ciddi sağlık risklerine maruz kalan Mvezo köyündeki sondaj kuyusu, 12 saatlik sürede 250 bin litreden fazla temiz su üretecek şekilde donatıldı.

Bölge halkının 130 bin litrelik günlük ihtiyacını karşılamasının yanı sıra gelecekteki talebi fazlasıyla karşılaması öngörülen projede, su dağıtım şebekesi yeni borular, vanalar, bağlantı parçalarıyla yenilenip, hasarlı altyapı değiştirildi ve erişilebilirliği artırmak için yeni su musluklarının stratejik olarak yerleştirilmesi suretiyle tedarikin güvenli tüketim için tüm sağlık standartlarını karşılaması sağlandı.

Projenin resmi açılış töreni, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Nilvana Darama Yıldırımgeç, Mandela'nın torunlarından Nkosi Zwelivelile Mandela, TİKA yetkilileri ve yerel topluluk liderlerinin katılımıyla düzenlendi.

Büyükelçi Yıldırımgeç, projenin başarıya ulaşmasını sağlayan Zwelivelile Mandela, Mvezo Geleneksel Konseyi ve TİKA'ya takdirlerini ifade ederek, dünya çapında milyarlarca insanın temiz suya erişimden yoksun olduğu küresel su krizine dikkati çekti.

Yıldırımgeç, projenin Mvezo'da, Mandela'nın mirasını onurlandırması açısından önemine değinerek, köy sakinlerini gelecek nesiller için sürdürülebilirliğini sağlamak üzere su sistemini korumaya çağırdı.

Zwelivelile Mandela da konuşmasında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk halkına ve TİKA'ya destekleri için şükranlarını ifade etti.

Mandela, Türkiye'nin karşılıklı saygı ve sürdürülebilirliğe öncelik veren kalkınma yaklaşımından övgüyle söz ederek, suyun sağlık, onur ve kalkınma için hayati bir kaynak olarak kutsal niteliği olduğunu kaydetti.

TİKA Pretorya Koordinatörü Ali Kaya da suya erişimin bir insan hakkı olmasının önemini vurgulayarak, "Mvezo halkının refahına katkıda bulunmak ve Başkan Mandela'nın mirasını sürdürmek TİKA için muazzam bir onurdur." dedi.