TİKA gönüllüleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gönüllü 12 kız öğrenci, Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür Erkan tarafından ağırlandı.

TİKA'nın "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'a geldikleri için öğrencilere teşekkür eden Erkan, "Bu proje iki halkı birbirine yaklaştıracak çok güzel bir proje. Gönüllü faaliyetlerinizden dolayı sizinle onur duyuyorum." dedi.

Erkan, TİKA gönüllülerinin iki ülke arasındaki gönül köprülerini sağlamlaştırdıklarını ve iki ülkenin geleceğine gençler arasındaki ilişkilere de yatırım yaptıklarını söyledi.

Öğrenciler de Kırgızistan'ı ziyaret etmekten duydukları gururu ve memnuniyetini dile getirirken Bişkek'teki programlarının sona yaklaşmasından dolayı hüzünlendiklerini ifade etti.

TİKA'nın koordinasyonundaki "2022 Tecrübe Paylaşım Programı"nı, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) destekliyor.