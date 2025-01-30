TİKA'dan Lübnan'daki Türk Hastanesine ambulans desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesine ambulans bağışında bulundu.

Lübnan'ın Sayda şehrindeki, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde düzenlenen törene, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem katıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, ülkesine yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye yardımlarıyla hep bizimle" dedi.

TİKA'nın hastaneye yaptığı ambulans yardımının yanı sıra İsrail'in saldırılarında ve pek çok olayda, Türkiye'nin Lübnan'a yardımda bulunduğuna dikkati çeken Ebyad, Türkiye'nin tıbbi malzeme dahil insani yardımlarını "büyük bir takdirle karşıladıklarını" kaydetti.

"Sayda Türk Hastanesi, Lübnan halkıyla dayanışmanın nişanelerinden"

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem ise yakın zamanda göreve geldiği Beyrut'un adından Sayda'yı ilk defa ziyaret ettiğini belirtti.

Hastaneye yapılan yardımlara değinen Lütem, "Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan halkıyla dayanışmasının nişanelerinden biridir. Ülkemiz bu hastaneyi, İsrail'in 2006 yılında işgalin yol açtığı insani krizin yaralarını sarmak amacıyla kurmayı kararlaştırmıştı. Bugün benzer bir saldırganlığın sonucunda yaşanan acıları tekrar görüyoruz." diye konuştu.

Sayda Türk Hastanesinin İsrail saldırılarında verdiği sağlık hizmetine dikkati çeken Lütem, TİKA'nın desteğiyle teçhizatlı bir ambulansın hastaneye bağışlandığını ifade etti.

Türk halkının Lübnanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Lütem, "Bu dayanışmanın karşılıklı ve yürekten geldiğiniz biliyoruz." diyerek, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Lübnan'ın yardımlarını işaret etti.

İsrail'in Lübnan'da yaptığı katliamlara dikkati çeken Lütem, "Lübnanlı kardeşlerimiz katledildi. Sizin de 3 Türk kardeşiniz kısa bir süre önce sınırda İsrail tarafından hava saldırısında katledildi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Lütem, Türkiye'nin İsrail saldırıları sonrasında Lübnan'a yakın zamanda 30 ton acil yardım sağladığını, sonrasında 300 ve 1000 ton yardım yaptığını ve okullarda kullanılmak üzere 36 tuvalet ünitesinin de geçen ay hediye edildiğini aktardı.

Hastanesi Müdiresi Muna et-Tiryaki de hastanede dünya standartlarında bir hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, İsrail'in saldırıları sonrasında hizmetlerin artırıldığını aktardı.

Türkiye'nin katkıları sayesinde ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Tiryaki, hastanede uluslararası sağlık kuruşlarından çalışanların da bulunduğunu kaydetti.

Hastanenin son 3 aylık hizmeti hakkında bilgi veren Tiryaki, Sayda Türk Hastanesi'nde 217 acil vaka ve 67 yaralıya sağlık hizmeti sunulduğunu, 117 ameliyat yapıldığını bildirdi.

Beyrut Büyükelçisi Lütem, hastanedeki birimleri gezdi

Beyrut Büyükelçisi Lütem, törenin ardından hastanedeki birimlerini ziyaret ederek, Tiryaki ve sağlık personelinden bilgi aldı.

Daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lütem, Sayda Türk Hastanesinin birçok felaket döneminde Lübnanlılara hizmet sunduğunu ve verilen hizmetlerle hastanenin "örnek statüde" gösterildiğini kaydetti.

"Böyle bir hastanenin inşa edilebilmesi kolay değil. İftihar ederek söyleyebilirim, ülkemizdeki hastanelerdeki kadar gelişmiş bir altyapıyla faaliyet göstermesi insanı gururlandırıyor." diyen Lütem, Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın destekçisi olacağını vurguladı.

İsrail'in saldırganlığı sonucunda "3 Türk vatandaşının öldürüldüğünü" hatırlatan Lütem, olayın Lübnan'da da tepki topladığını söyledi.

Lütem, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgali ve saldırılarını sürdürmesi hakkında, "Köylerine, kendi evlerine dönmek isteyen Lübnanlıların üzerine işgalci İsrail birlikleri tarafından ateş açıldı. Biz Lübnan'ı haklı davasında, topraklarının işgalcilerden kurtarılması davasında desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Türk hastanesinin tam kapasiteyle çalışabilmesi için çalışmalar sürüyor

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da, o dönemde Başbakan olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen, ülkedeki idari ve siyasi sorunlar sebebiyle bir dönem hizmeti aksamıştı.

İsrail'in saldırıları sonrasında 5 Kasım 2024'te tekrar hizmet vermeye başlayan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinin tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışmalar devam ediyor.