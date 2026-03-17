TİKA, Libya'da üçüncü 'Gönül Soframız' iftar programını düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla Libya'nın başkenti Trablus'ta üçüncü "Gönül Soframız" iftar programını düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre programa, Libya Gençlik Bakanı Haysem Elzahhaf, eski Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Huriye Turmal, bakan yardımcıları, bakanlıkların uluslararası işbirliği direktörleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Libya'daki Türk misyonu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İftar programına, işitme engelli bireyler, Fünun ve Sanayi Mektebi öğrencileri ve Türkiye mezunları başta olmak üzere yetim ve kimsesiz çocuklar da katılarak, ramazanın bereketini aynı sofrada paylaştı.

Paylaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı programda, geçmiş ve gelecekteki proje ortaklarıyla bir araya gelinerek kardeşlik ve dostluk mesajı verildi.

Türkiye ile gönül bağı kurmuş 250'den fazla kişinin katıldığı iftar programının ardından 28 Şubat ile 15 Mart'ta "Ramazan Geceleri Etkinlikleri 2026" kapsamında düzenlenen "Karagöz Türk Gölge Tiyatrosu Eğitimi"ne katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

TİKA, ramazan bereketini Vietnam'da paylaşmaya devam ediyor

Öte yandan TİKA ile An Giang İslam Topluluğu işbirliğinde Vietnam'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı yapıldı.

Proje kapsamında, Vietnam'ın güneyinde Çam Müslümanlarının yoğun yaşadığı Ho Chi Minh, An Giang ve Tay Ninh vilayetlerinde temel gıda malzemelerinden oluşan 1000 yardım kolisi dağıtıldı. Pirinç, makarna, yağ ve şeker gibi ürünlerin yer aldığı kolilerden yaklaşık 5 bin kişi faydalandı.

An Giang'da düzenlenen dağıtım törenine, TİKA yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Vietnam Büyükelçisi Korhan Kemik de katıldı.

Büyükelçi Kemik, Türkiye ile Vietnam arasındaki dostluk ve dayanışma ilişkilerine dikkati çekerek, TİKA'nın hayata geçirdiği projelerin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.