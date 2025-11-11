TİKA'dan Kosova'da Türk kültürüne ve gençlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'da Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) işbirliğinde gençlere yönelik eğitim desteği ile Türk kültürünün yaşatılmasına hizmet eden Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'ne müzik ekipmanları, folklor kıyafetleri ve donanım desteği sağladı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde TİKA ile TÜMED işbirliğiyle yürütülen " Kosova'da Gençlere Teknoloji Alanında Mesleki Eğitim" programının tamamlanması dolayısıyla sertifika töreni düzenlendi.

Törene, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, TÜMED Başkanı Semih Bilurdagi'nin yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

TİKA Başkanı Eren, törende yaptığı konuşmada Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Eren, TİKA'nın kuruluşundan bu yana Türkiye'nin merhamet elini, stratejik aklını ve kurumsal kapasitesini dost ve kardeş coğrafyalara taşıdığını belirterek, "TİKA 2004 senesinden beri Kosova'da, 850'nin üzerinde bugün itibarıyla projeyi hayata geçirdik. Her sene 50-60 projemiz oluyor, daha da artacak." diye konuştu.

TİKA'nın kalkınma faaliyetleri yürüttüğü ülkelerin kurumlarıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Eren, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş ülke olarak nitelendirdiği Kosova'nın halkına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Büyükelçi Angılı da Kosova'nın her köşesine sunduğu desteklerden dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, "Türkiye mezunlarının ekonomik olarak daha güçlü olmalarına imkan tanıyacak projeye verdiği destek çok önemli ve değerli. Çünkü Türkiye Mezunları, Türkiye ile Kosova arasında bir köprü vazifesi görüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka da konuşmasında kendisinin de Türkiye'de burslu okuyan ilk Kosovalı öğrenciler arasında olduğunu anımsatarak, "Özellikle 90'larda Balkanlar'daki savaşlardan dolayı okuma imkanı bulamayan bizlere açılan bu kapılar ve Türkçe eğitimde açılan bu kapılar bizim için ayrı bir fırsattı ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek bugünlere geldik." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler tarafından 26 kursiyere sertifikalarının verilmesiyle tören sona erdi.

Öte yandan, TİKA tarafından, faaliyetlerini 1951'den beri aralıksız sürdüren Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneğine müzik ekipmanları, folklor kıyafetleri ve donanım desteğinin sağlanması vesilesiyle derneğin Prizren şehrindeki binasında tören gerçekleştirildi.

Törene, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Eren, buradaki konuşmasında Türk kültürünün yaşatılması konusunda uzun yıllardır hizmet veren Doğru Yol derneğine desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Dernek yöneticileri de sundukları desteklerden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Tören, plaket takdimiyle son buldu.