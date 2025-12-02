TİKA'dan Benin'e İmam Hatip Okulu Yenileme Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Benin'in Ouidah kentindeki tek imam hatip okulunu yeniledi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, bölgede akademik ve İslami eğitimi birlikte sunan tek kurum olma özelliği taşıyan Ouidah İmam Hatip Okulu'nda, kapsamlı yenileme ve donanım çalışması yapıldığı belirtildi.

Ouidah'taki tek imam hatip okulunda fiziki koşullardaki yetersizlik nedeniyle bir süredir eğitime ara verilmek zorunda kalındığı kaydedilen açıklamada, TİKA'nın çalışmalarının ardından okulun tekrar faaliyete geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Mesut Koç'un, TİKA'nın Niamey Koordinatörü Ali Kurt'un, Ouidah Belediyesi yetkilileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla okul için açılış töreni yapıldığı belirtildi.