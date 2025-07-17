TİKA'dan Azerbaycanlı görme engelli gazilere akıllı baston desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'da aralarında gazilerin de bulunduğu görme engelli vatandaşlara, akıllı baston desteğinde bulundu.

TİKA Azerbaycan Program Koordinasyon Ofisi tarafından, Azerbaycan Görme Engelliler Derneği ve YAŞAT Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, iki gözünü tamamen kaybetmiş, arlarında savaş gazilerinin de olduğu 30 görme engelliye akıllı baston hediye edildi. Türkiye'de üretilen bastonlardan 11'i gazilere teslim edildi.

TİKA'nın Bakü ofisinde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, YAŞAT Vakfı Başkanı Elvin Hüseynov, TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

"Gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak hepimizin ortak görevidir"

Törende konuşan Büyükelçi Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek "Bu bastonu geliştiren Türk firmasını tebrik ediyorum. Bu çalışma, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın önemli bir göstergesidir. Bunu, 2. Karabağ Savaşı'nda sergilenen dayanışmanın devamı olarak görmek gerekir." dedi.

Savaşların insani maliyetine vurgu yapan Akgün, "Gazilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve şehit yakınlarına sahip çıkmak hepimizin ortak vazifesidir. Onlara çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

"Bu tür projeler dostluğumuzu pekiştiriyor"

YAŞAT Vakfı Başkanı Hüseynov da projenin önemine işaret ederek "Gaziler bu bastonlardan büyük ölçüde faydalanacak. TİKA'ya teşekkür ediyorum. Bu tür projeler dostluk ve birliğimizi daha da pekiştiriyor." diye konuştu.