TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere narenciye fidanı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'taki yetim çocuklu ailelere narenciye fidanı dağıtımı yapıldı.

Elbasan iline bağlı Cerrik Belediyesindeki dağıtım törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, ziraat mühendisleri ile fidanların verileceği aileler katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, bu projenin kadının tarım üretimine katılımını destek için Arnavut kardeşlerinin hayatına dokunacak ekonomik bir proje olduğunu söyledi.

Toplumda en öncelikli yeri olan ve üretimde gerçekten lokomotif görevini üstlenen kadınların desteklenmesinin kendileri için önemine değinen Atay, "TİKA bazılarının eleştirdiği üzere sadece cami restore etmiyor Balkanlar'da. Aynı zamanda buradaki toplumların ihtiyacı olan altyapı, üstyapı, toplumsal üretim, sağlık, hijyen her türlü sağlık alanlarında da hakikaten insanların hayatına dokunan çok somut ve önemli projeler gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Türkler ve Arnavutların yüzyıllarca el ele yürümüş iki akraba topluluk olduğunu kaydeden Atay, "Bizler akrabayız, kardeşiz. Dolayısıyla biz sizi, Türkiye olarak her daim destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz." dedi.

Sadece ekonomi ve tarım alanlarında çalışmalarının olmadığını aktaran Atay, "Tiran'da cuma günü Arnavutluk ordusuna da çok sayıda otobüs ve otomobil hibe ettik. Hayatın her alanında ne gerekiyorsa. Türkiye büyük bir ülkedir. Kardeşi, dostu, akrabası Arnavutluk'un da zor günlerde ve iyi günlerde her zamanda yanında olmuştur. Deprem konusundaki yardımlarımız, Laç'daki deprem konutları, Fier'deki hastanemiz, bunlar kardeşliğimizin sembolüdür. Bugün de yine TİKA'nın değerli çalışmaları sayesinde farklı bir alanda, kadının tarım üretimine katılması konusunda da başka bir alanda bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA Koordinatörü Başkan da ülke genelinde 4 şehirde toplamda 3 bin 750 fidanın dağıtılacağını söyledi.

Fidanların limon, mandalina, portakal fidanlarından oluştuğunu belirten Başkan, "Fidanların dağıtımı sonrasında Ankara'dan gelen tarım uzmanımız, fidanların nasıl dikileceğini, nasıl bakımının yapılacağını ve hastalıklarla mücadeleler konusunda da aileleri bilgilendirici şekilde eğitim verecek." diye konuştu.

TİKA'da çalışan ziraat mühendisi Ali Kurt da turunçgillerin, dünyada 40'ıncı enlemler arasında en fazla yetiştirilen meyve türü olduğunu aktardı.

Fidanların yaklaşık 3. yılından itibaren bol miktar ürün verdiğine dikkati çeken Kurt, "Önemli olan bunları sağlıklı bir şekilde toprağa dikip, toprakla buluşturabilirsek ve bakımlarını yapabilirsek bizi fidanlarımız da gayet sağlıklı bir fidan olarak bize verim vermeye devam edecekler." diye konuştu.

Projeden, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) kapsamında ülke genelinde yetim çocukları bulunan 50 aile yararlanacak. Her aileye limon, portakal ve mandalinadan oluşan 75 fidanın yanı sıra kimyasal gübreler verilecek.

Öte yandan, Türkiye'de farklı alanlarda eğitim gören 10 öğrenci de TİKA'nın 2022 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında ülkedeki çiftçilere yardım edecek.