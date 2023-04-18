TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde yetimlere iftar verdi.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut katıldı.

Törende konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, her yıl olduğu gibi bu sene de Koordinatörlük olarak, TİKA tarafından inşa edilen Mezar-ı Şerif il yetimhanesiyle başka bir yetimhanede kalan 150 yetim çocuğa iftar verdiklerini söyledi.

Taşdemir, iftar öncesi yetimlerin TİKA bahçesinde oyun oynadığını, iftar sonrası da çocuklara çeşitli hediyeler verildiğini belirtti.

Taşdemir, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde de yaptırdıkları yetimhanede de 150 çocuğa iftar verdiklerini aktardı.