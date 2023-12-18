Üye Girişi
Haberler

TİKA, Cezayir'de Mimarlar İçin 3D Çözümler Eğitimi Düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayirli öğretim üyeleri ve mimarlar için 'mimaride 3D çözümler' konulu eğitim programı düzenledi. Program kapsamında El-Hac Lahdar Üniversitesi ve Batna Mimarlar Odası'na kayıtlı mimarlara bir hafta süren eğitim verildi ve katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayirli öğretim üyeleri ve mimarlar için "mimaride 3D çözümler" konulu eğitim programı düzenledi.

Cezayir'in Batna kentindeki El- Hac Lahdar (Hadj Lakhdar) Üniversitesi ile Batna Mimarlar Odası'na kayıtlı mimarlara yönelik bir hafta süren "mimaride 3D çözümler" eğitimi sona erdi.

Eğitim programının son gününde katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, bu programın Batna'da düzenlenen ikinci eğitim programı olduğunu ve benzer programları 2024 yılında da gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

El-Hac Lahdar Üniversitesi Rektörü Abdusselam Dayf da düzenlenen eğitim programından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, benzer eğitim programlarının çok faydalı olacağını belirtti.

Dayf, bu çerçevede, desteğinden dolayı TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Cezayir Hac Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title