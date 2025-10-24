TİKA, çatışmaların sürdüğü Sudan'da projeleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çatışmaların devam ettiği Sudan'da yetimlere, çiftçilere ve savaş mağdurlarına yönelik kalkınma projeleriyle halka destek veriyor.

TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz, AA muhabirine, daha önce gerçekleştirilen çalışmaları, çatışmalar sonrasında ülkede hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

Yılmaz, TİKA'nın Türkiye'nin resmi kalkınma kuruluşu olduğunu dile getirerek, dünyanın farklı bölgelerindeki 62 ofisiyle ve dünyanın hemen hemen her bölgesinde yaptığı faaliyetlerle Türkiye'nin yurt dışında tanıtılması ve Türk halkının yardımlarının ulaştırılmasında en büyük aracılardan biri olduğunu belirtti.

Afrika'nın en eski ofislerinden biri

TİKA ofisinin Sudan'ın başkenti Hartum'da 2006'da açıldığını anımsatan Yılmaz, bunun, Afrika'da kurulan ilk ofislerden biri olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, Sudan'da 15 Nisan 2023'te başlayan çalışmalara atıfta bulunarak, "Başlayan iç çatışmalarda diğer kurumlar olduğu gibi TİKA da faaliyetlerine kısa bir süre ara verdi. 2006 yılından 2023 yılına kadar 800 civarında projeyi Sudan'da hayata geçirdik." dedi.

Sudan'da hayata geçirdikleri en önemli projelerden birinin Hartum'da bulunan mesleki eğitim merkezi olduğunu dile getiren Yılmaz, bu projenin çok özel ve çok faydalı olduğunun altını çizdi.

Güçlü bağların göstergelerinden: Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Galip Yılmaz, ülkenin batısındaki Güney Darfur eyaletinin merkezi Nyala'da kurulan Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de iki ülke arasındaki güçlü bağların göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

TİKA'nın Sudan'ın doğusundaki Osmanlı eserlerinin olduğu Sevakin Adası'nda tarihi binaların restorasyonlarını yaptığını anlatan Yılmaz, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de bulunan Sultan Ali Dinar Evi Müzesi'nin restorasyonlarını da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, Sudan'ın orta kesimlerinde tarım ve hayvancılık ile ünlü Cezira eyaletinde kurdukları Suni Tohumlama ve Gen Kaynakları Merkezinin de çok önemli olduğunu vurguladı.

"2025'te 9 proje bitti, 6 proje tamamlanmak üzere"

1 Ocak 2025 itibarıyla ülkenin idari merkezi konumundaki Port Sudan'da yeniden faaliyete başladıkları bilgisini paylaşan TİKA Koordinatörü Yılmaz, 2025 içerisinde şu ana kadar 9 projeyi tamamladıklarını bildirdi.

Yılmaz, 6 projenin de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, projelerin ağırlıklı olarak Kızıldeniz eyaletinde yapıldığını kaydetti.

Çatışmalarda aile reisini kaybetmiş olan 10 yetim aileye sosyal destek amaçlı mobil su tankeri hibe ettiklerinin altını çizen Yılmaz, ayrıca savaş mağduru kadınlara yönelik rehabilitasyon ve mesleki eğitim merkezi kurduklarını anlattı.

Sağlık alanında güçlü destekler

Galip Yılmaz, Port Sudan'da bulunan Liman Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Sevakin Devlet Hastanesi'nde kadın-doğum ünitesi kurulumunu yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılı ramazan ayı faaliyetlerimiz kapsamında Hartum, Tokar ve Darfur bölgelerindeki 1000 aileye gıda yardımı projemiz oldu. Bunun dışında Tokar şehrinde tarımsal destek projesini gerçekleştirdik. 1200 çiftçi ailesine tohum ve küçük tarım el aletleri hibesi gerçekleştirdik."

Nil Nehri eyaletinde üç farklı projeyi hayata geçirdiklerine bildiren Yılmaz, Tarım Meslek Lisesine uygulamalı tarımsal eğitim merkezi kurduklarını anlattı.

Yılmaz, söz konusu eyalette ayrıca arıcılara modern arıcılık ekipmanları ve arı kolonileri hibesinde bulunduklarını söyleyerek, aynı eyalette Hayvancılık Bakanlığına ait bir gıda ve hayvancılık laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirdiklerini de aktardı.

"Yakında 4 eyalette 5 proje tamamlanacak"

Gelecek günlerde Port Sudan'daki en önemli meydanlardan birinde Türkiye'den getirilen malzemelerle çocuk oyun parkı açılışın yapacaklarını belirten Yılmaz, ayrıca yakında Kesela, Gadarif, Cezira ve Hartum eyaletlerinde 5 farklı projenin de tamamlanacağını kaydetti.

TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Çatışmaların bittiği bölgelerde hızlı bir şekilde kalkınma yardımlarına devam etmek istiyoruz. Biz zor günlerinde de Sudan halkının yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Çatışmaların bittiği bölgelere intikal edip, o bölgelerin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve hangi alanlarda çalışabileceğimizi belirledikten sonra projelerimizi hızlı bir şekilde tatbik etmeye çalışıyoruz."

"Sudan zor günlerden geçiyor. Bu zor günler bitecek." diyen Yılmaz, Port Sudan şehrine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiğinde bütün uluslararası yardım kuruluşlarının Sudan'ı terk ettiğini ancak TİKA olarak proje yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, "Zor zamanlarda da olsa TİKA olarak Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ağırlıklı olarak tarım, sağlık sosyal destek projelerimiz devam edecek. Biz öncelik olarak daha fazla insanın faydalanabileceği, sürdürülebilir, uygulanabilir ve kalkınma odaklı projelerimizi uygulamaya çalışacağız." diye konuştu.