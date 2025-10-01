TİKA, Batı Şeria'daki Bakımevi İçin Kapasite Artırımı Projesi Başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde faaliyet gösteren Er- Refah Sosyal Hizmetler Bakımevi'nin kapasitesini artırmaya yönelik bir projeyi hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bakımevinin 2009'da gönüllü iki kadın tarafından kurulduğu ve herhangi bir kamu kurumundan destek almadan bağışlarla faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Proje için gerçekleştirilen açılış törenine Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Filistin Genel Güvenlik Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü Ramallah Merkezi yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

Proje kapsamında, bakımevinin kurumsal kapasitesinin ve bakım kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla binanın iç cephe tadilatı ve mutfak dolaplarının yenilendiği, tıbbi yatak ve çeşitli mobilya temininin sağlandığı, kan şekeri ölçme cihazı, oksimetre, otoskop, steteskop, termometre gibi tıbbi cihaz desteği sunulduğu aktarıldı.

Ağır ekonomik koşulların yaşandığı Filistin'de TİKA tarafından hayata geçirilen projeyle hem daha fazla kişiye hizmet verilmesine hem de bakım kalitesinin artırılarak faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlandığı ifade edildi.