TİKA Başkanı Kayalar'dan Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için Taziye Mesajı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Dışişleri Bakanlığımız camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet makamı ali olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kayalar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi Malta'da başarıyla temsil eden Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını aktardı.

Şen'in çok nazik, samimi ve birikimli bir diplomat olduğunu belirten Kayalar, Malta şehitliği üzerinde çalıştıklarını ve Şen'in ilk görev yılındaki gayretiyle şehitlikteki mescitte 40 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılındığını söyledi.

Kayalar, "Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Dışişleri Bakanlığımız camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet makamı ali olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen'in öz geçmişi

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçilikleri'nde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.