Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Romanya'da TİKA'nın yürüttüğü projelerin açılışına katılarak, Köstence kentindeki Hünkar Camisi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Eren, Köstence'de bulunan Hünkar Camisi'ne yaptığı ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Romanya'nın Türkiye ile hem tarihi hem de kültürel bağları olan bir ülke olduğunu ifade ederek, "Osmanlı bakiyesi Türk ve Tatar kardeşlerimiz burada. Daha önce Romanya'ya gelmiştim ancak TİKA Başkanı olarak ilk ziyaretim." dedi.

Eren, Romanya temaslarına dün başladığını anımsatarak, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile Romanya Kültür Bakanı Ioana Ciocan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

TİKA'nın Hünkar Camisi'nin restorasyonu dahil Romanya'da kültürel çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Eren, "Sarı Saltuk'un kabrine yönelik yaptığımız çalışmalar da var. Ciocan ile bu süreçleri görüştük." diye konuştu.

Sultan Abdülhamid döneminde Hereke'de ördürülen ve Romanya'ya getirilen 146 metrekarelik büyük halının Adakale'nin sular altında kalmasıyla Köstence'deki Kral Camisi'ne taşındığını anlatan Eren, "Çok büyük bir halı. Zaman zaman açılıyor ama yaklaşık 50 senedir dürülü bir şekilde duruyor. Nemden dolayı halıda bazı yıpranmalar var. Halının restorasyonunun Türkiye'de yapılmasıyla alakalı desteğimizi yineledik." dedi.

Eren, Köstence'ye bağlı Mecidiye bölgesini de ziyaret ettiklerini aktararak, "Önemli bir yazar olan Mehmed Niyazi'nin kabrini ziyaret ettik. Kabrini de TİKA onarmıştı. Ardından, Romanya Demokrat Türk Birliği'ni ziyaret ettik. Orada da Kemal Karpat Türk Salonu'nun açılışını yaptık." ifadesini kullandı.

Mecidiye'de Belediye Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini anlatan Eren, hastanenin poliklinik kısmının da TİKA tarafından yapıldığı, hastanede yılda 18 bin hastanın tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Eren, Romanya temaslarına bugün de devam ettiğini ifade ederek, Hünkar Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti.

Köstence'deki engelli merkezinde de TİKA tarafından bir seramik atölyesinin açıldığını söyleyen Eren, "Babadağ'da da Sarı Saltuk'un mezarını ziyaret edeceğiz. Sarı Saltuk, Balkanlar'ın mayalanmasında önemli bir isim. Onun vefat tarihi 1298'dir. Sarı Saltuk, Osmanlı kurulmadan bu coğrafyayı mayalamış. Yani bu topraklarda yaşayan insanların gönüllerini ısındırmış." dedi.

Eren, Babadağ'daki Koyun Baba Türbesi'nin de yolunu düzenlediklerini, buradaki ziyaretinin ardından da Romanya temaslarını tamamlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA