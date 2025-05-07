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TİKA, Azerbaycan'daki Çocuk Güzel Sanatlar Okulu'na Müzik Aletleri Temin Etti

TİKA, Azerbaycan'daki Çocuk Güzel Sanatlar Okulu'na Müzik Aletleri Temin Etti
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'ın Daşkesen ilinde bir çocuk güzel sanatlar okuluna çeşitli müzik aletleri hediye etti. Törene katılan yetkililer, bu katkının bölgedeki gençler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Daşkesen ilinde bulunan Çocuk Güzel Sanatlar Okulu'na çeşitli müzik aletleri temin etti.

TİKA tarafından sağlanan tar, saz, nağara, kamança, garmon ve ut gibi geleneksel enstrümanlar, Bakü'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki, madencilikle bilinen dağlık bir bölge olan Daşkesen'deki okula teslim edildi.

Müzik aletlerinin teslimi dolayısıyla düzenlenen törene, Daşkesen Valisi Orhan Abbasov, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Gence-Daşkesen Bölge Müdürü Nail Memmedov, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Daşkesen Valisi Abbasov, Türkiye ve TİKA'ya eğitime ve kültürel gelişime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bu katkıların bölge gençliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ise "TİKA olarak Azerbaycan'ın her bölgesinde, hayatın içine dokunan projeler geliştiriyoruz. Bugün de Ermenistan sınırına yakın Daşkesen'de, yetenekli çocuklarımızın sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Tören, öğrencilerin TİKA tarafından hediye edilen müzik aletleriyle verdiği mini konserle sona erdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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