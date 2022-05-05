TİKA Afganistan'daki yetimlere bayram sevinci yaşattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) Herat Program Koordinasyon Ofisi, Ramazan Bayramı vesilesiyle devlet yetimhanelerindeki yetimlere yönelik bayram şenliği düzenledi.

Herat yerel yetkilileri, dün gerçekleşen şenlikte yaptığı konuşmada, bugüne kadar yetimlerin bu kadar sevinçli bir bayram geçirmediğini belirterek, organizasyonu gerçekleştiren Türkiye ile TİKA ofisine teşekkür etti.

TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz de Herat yetimhanelerinde kalan yetimlerin, bayram öncesi onlara verilen bayramlık elbise ve ayakkabıyla mutlu olduklarını ve bayram günü de düzenlenen etkinlik çerçevesinde dönme dolap ile gondolda eğlendiklerini söyledi.

Çocuklara bayram sofrası da kurulduğunu ifade eden Deniz, bayram harçlıklarının yanında patlamış mısır, çikolata, gofret ve dondurma ikramının da yapıldığını belirtti.

Herat Erkek Yetimhanesi Müdürü Rahmetullah Hatibi de TİKA'nın ramazan ayı boyunca gıda yardımları ile iftar programları düzenlediğini vurgulayarak, "Bu ramazanda siz olmasaydınız yetimhanenin kapısı yetimlere kapanacaktı." dedi.

Yetimhanede kalan 4. sınıf öğrencisi Muhammed Hasan, TİKA sayesinde bayram günü çok eğlendiklerini, hediyeler ve bayram harçlığı aldıklarını kaydetti.