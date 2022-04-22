TİKA Afganistan'daki yetim ve öğrencilere iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Tika) Mezar-ı Şerif ofisi tarafından, yetimlere ve üniversite öğrencilerine iftar yemeği verildi.

Yetimlere yönelik TİKA Mezar-ı Şerif ofisinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir ve yerel yetkililer katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif ofisinden yapılan açıklamaya göre, kentteki yetimhanede barınan yetim çocuklara iftar yemeği ikram edildi ve iftar sonrası çeşitli şeker ve çikolatalardan oluşan hediye paketleri teslim edildi.

Öte yandan, TİKA'nın ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Mezar-ı Şerif'in merkezinde bulunan Feyz-ul Kuran Medresesi öğrencileri, aileleri ve mahallede ihtiyaç sahiplerinden oluşan yaklaşık 650 kişiye iftar verildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca Belh Üniversitesi yurtlarında kalan kız öğrenciler başta olmak üzere yaklaşık 1500 kişiye iftar programı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer yandan Şibirgan Afgan–Türk Çocuk Hastanesi yerleşkesinde de 350 kişiye iftar verildiği vurgulandı.

Ramazan akşamlarında dostluk atmosferini oluşturmayı hedefleyen iftar organizasyonlarının, ramazan ayı boyunca Afganistan'ın farklı illerinde devam edeceği bildirilen açıklamada, fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılması, kimsenin gidemediği ve ulaşamadığı yerlere yardımların ulaştırılmasının da planlandığı belirtildi.