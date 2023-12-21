TİKA, Afganistan'da 330 çiftçiye tarımsal teçhizat desteği sağladı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 330 çiftçiye tarımsal teçhizat desteğinde bulundu. Ülkedeki kuraklık nedeniyle çiftçilerin ilkel tarımsal aletler kullandığı belirtildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 330 çiftçiye tarımsal teçhizat desteğinde bulundu.
TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki şiddetli kuraklığın tarım ve hayvancılık sektörünü derinden etkilediği ve çiftçilerin ilkel tarımsal aletler kullandığı kaydedildi.
Bu kapsamda Belh, Sar-e Pol ve Kunduz vilayetlerindeki yoksul 330 çiftçinin her birine el arabası, sırtüstü ilaçlama makinesi, 50 kilogram kimyasal gübre, miri kazması, kürek, demir tırmık ve 4 parça bahçe temizleme aracı teslim edildi.
Yardım dağıtım töreninde konuşan Belh Şortepe Kaymakamı Kari Abdul Ahad Ebu Bekir, Kunduz Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürü Mevlevi Amanullah Hasan ve Sar-ı Pul vilayeti Tarım Müdürü Kari Abdulkari Vahdet, Afgan çiftçilerin desteğe muhtaç olduğunu belirterek, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.
TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir de eğitim ve sağlık sektörü de dahil Afgan halkına yönelik yardımların süreceğini kaydetti.