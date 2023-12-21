Üye Girişi
Haberler

TİKA, Afganistan'da 330 çiftçiye tarımsal teçhizat desteği sağladı

Güncelleme:
Abone Ol

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 330 çiftçiye tarımsal teçhizat desteğinde bulundu. Ülkedeki kuraklık nedeniyle çiftçilerin ilkel tarımsal aletler kullandığı belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 330 çiftçiye tarımsal teçhizat desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki şiddetli kuraklığın tarım ve hayvancılık sektörünü derinden etkilediği ve çiftçilerin ilkel tarımsal aletler kullandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Belh, Sar-e Pol ve Kunduz vilayetlerindeki yoksul 330 çiftçinin her birine el arabası, sırtüstü ilaçlama makinesi, 50 kilogram kimyasal gübre, miri kazması, kürek, demir tırmık ve 4 parça bahçe temizleme aracı teslim edildi.

Yardım dağıtım töreninde konuşan Belh Şortepe Kaymakamı Kari Abdul Ahad Ebu Bekir, Kunduz Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürü Mevlevi Amanullah Hasan ve Sar-ı Pul vilayeti Tarım Müdürü Kari Abdulkari Vahdet, Afgan çiftçilerin desteğe muhtaç olduğunu belirterek, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir de eğitim ve sağlık sektörü de dahil Afgan halkına yönelik yardımların süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Tarım Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 22 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Okulların ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? Kredi kartı faiz oranları değişti mi? Kredi kartı faiz oranları ne oldu? Motorine zam var mı? 21 Aralık benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi? Eski ehliyet kullanmanın cezası var mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ç.Rizespor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor - Pendikspor maçı ne zaman? Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tropikal orman bitkisi özellikleri neler? Tropikal orman bitkisi nerede görülür?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title