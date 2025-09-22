TİKA, açtığı sınıf, laboratuvar ve desteklediği çocuk merkeziyle Somali'nin kalkınmasında önemli rol oynuyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yetimhanede açtığı Türkçe sınıfı, Mogadişu Üniversitesinde kurduğu laboratuvar ve desteklediği özel gereksinimli çocuklar merkeziyle Somali'nin kalkınmasında önemli rol oynuyor.

TİKA'nın desteğiyle kurulan Şehit Ömer Halisdemir sınıfında öğretmenlik yapan İlyas Abdulkadir Mohamed, Mustaqbal Özel Gereksinimliler Merkezi Müdürü Abdirizak Elmi Mohamud ve Mogadişu Üniversitesinde açılan laboratuvarın teknisyeni Abdullahi Abdi Mahamoud, AA muhabirine TİKA'nın projelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Mogadişu Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) çalışan Mohamed, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Türkiye'de tamamladığını, Türkiye'yi, Türk kültürünü ve Türkçeyi Somalililere aktardığını söyledi.

Mohamed, "Onların Türkiye'nin bilgi birikiminden ve fırsatlarından istifade etmelerini sağlıyoruz." dedi.

"Sınıf, farklı Türk kurumları tarafından destekleniyor"

Somali Polis Teşkilatına ait yetimhane yurdunda TİKA'nın desteğiyle onarılan Şehit Ömer Halisdemir sınıfında şehitlerin çocuklarının ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi aldıklarını belirten Mohamed, sınıfın çeşitli Türk kurumları tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Mohamed, "TİKA, bu sınıfı yaptı. Yunus Emre Enstitüsü, buranın eğitim giderini karşılıyor. TÜRKSOM'dan da destek var. O yüzden çeşitli kurumlar buraya geliyor düzenli olarak." dedi.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının da yetimhanede kurban kestiğini söyleyen Mohamed, sadece bayramlarda değil haftada bir veya iki kere kurban eti dağıtımının yapıldığını belirtti.

"Sınıf, yetim öğrencilerin diğer çocuklardan geride kalmamalarını sağlıyor"

Mohamed, sınıfın yetim öğrencilerin akranlarından geride kalmamalarını sağladığını, onların eşit şekilde eğitim almalarına vesile olduğunu ifade etti.

Mohamed, Türkiye'den ülkesine dönmesinin vicdani sorumluluk olduğunu belirterek, "Ben Türkiye'ye gittim, Türk devletinin bursundan yararlandım. O yüzden bunu vatan borcu görüyorum. Buraya tekrar dönmek ve burada katkılarda bulunmak, benim için vicdani bir sorumluluk." diye konuştu.

Türkiye'ye 2012'de gittiğini ve 2024'te Somali'ye döndüğünü anlatan Mohamed, iki ülke arasında anlaşmalı pek çok projenin yürütüldüğünü gördüğünü söyledi.

"İnsanlar, daha umutlu"

Mohamed, insanların şimdi daha umutlu olduklarını ve geleceğe daha mutlu baktıklarını dile getirerek, ülkeye inançlarının arttığını çünkü Somali'nin artık daha güvenli olduğunu vurguladı.

"Artık daha az sıkıntı çeken Somalililer var. Hem gıda hem güvenlik konusunda. O yüzden hem bizleri hem bizden sonraki nesilleri daha parlak bir gelecek bekliyor diye düşünüyoruz ve inanıyoruz." ifadelerini kullanan Mohamed, Türk iş insanlarına şu çağrıda bulundu:

"Bence buraya yatırım yapmalılar. Burası, Doğu Afrika'nın bulunduğu coğrafya açısından çok önemli bir ülke. Somali'de hem tarım hem deniz sektöründe inanılmaz fırsatlar var. Bu ülkenin yerel kaynakları da hala dokunulmamış. Bu yüzden yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum."

"TİKA, merkezi destekleyen tek kurum"

Mustaqbal Özel Gereksinimler Merkezi Müdürü Abdirizak Elmi Mohamud da gelişimsel bozuklukları bulunan özel gereksinimli çocukları geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Merkezin otizm, down sendromu ve diğer nörogelişimsel ve gelişimsel bozuklukları bulunan çocukları destekleyen ülkedeki tek kurum olduğunun altını çizen Mohamud, TİKA tarafından desteklendiklerini anlattı.

Mohamud, "TİKA, şu anda bize eğitim, ekipman ve tüm altyapı konularında destek veren tek kurum." dedi.

Merkezin desteklenmesinin bu çocuklara yardımcı olmak, onların toplumla bütünleşmesini ve tüm hizmetlere dahil edilmesini sağlamak açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Mohamud, "Bu nedenle Mustaqbal'ın varlığı, bu dönemde son derece hayati ve önemli." ifadesini kullandı.

Eğitim, deney ve kalite testleri için kullanılıyor

TİKA'nın Mogadişu Üniversitesinde açtığı laboratuvarda teknisyenlik yapan Abdullahi Abdi Mahamoud da laboratuvarın beton, asfalt ve zemin ile su kalitesi olmak üzere üç ana bölümden oluştuğu bilgisini verdi.

Buradaki temel amacın, öğrencilerin laboratuvarın gerekliliklerini öğrenmeleri ve teknisyenlerin desteğiyle uygulamalı deneyim kazanmaları olduğunu dile getiren Mahamoud, birçok öğrencinin istifade ettiğini söyledi.

Mahamoud, testler için dışarıdan da şirketlerin geldiğini, zemin, beton ve çelik gibi farklı alanlarda deneyler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Laboratuvarı kurduğu için TİKA'ya teşekkür eden Mahamoud, "Ayrıca Türk hükümetine de buradaki işbirlikleri için son derece müteşekkirim." dedi.