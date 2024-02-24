Tiflis'te Ukrayna'ya Destek Gösterisi Düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Ülkede yaşayan veya geçici olarak gelen Ukraynalılar ile Gürcü vatandaşlar, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın yıl dönümü dolayısıyla Şota Rustaveli Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Ukrayna, Gürcistan, Avrupa Birliği (AB) ile çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, Ukrayna'yı destekleyen Rusya karşıtı sloganlar attı.

Şota Rustaveli Metro İstasyonu'ndan Parlamentonun önüne gelerek dev Ukrayna bayrağını açan göstericiler, Gürcistan ile Ukrayna'nın milli marşlarını söyledi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gösteride konuşmacılar, Ukrayna gibi Gürcistan'a yönelik de askeri gücüyle şiddet politikası uyguladığını belirttikleri Rusya'ya durması için çağrıda bulundu.

Yaklaşık iki saat süren gösteride konuşan Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları, uluslararası kamuoyunu Ukrayna'ya destek vermeye çağırdı.