Tiflis'te Türk Edebiyatı Tanıtımı: Yunus Emre Enstitüsü Kitap Fuarında

Tiflis'te Türk Edebiyatı Tanıtımı: Yunus Emre Enstitüsü Kitap Fuarında
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Tiflis Yunus Emre Enstitüsü, 27. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkçe eserleri tanıtarak kültürel çeşitliliği vurguladı. Fuar, 200'ün üzerinde yayınevinin katılımıyla okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan'da düzenlenen 27. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkçe eserleri tanıtıyor.

YEE'den alınan bilgiye göre, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışı, başkentteki Expo Georgia Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.

Gürcistan Yayıncılar ve Kitap Dağıtımcıları Derneği Başkanı Tamar Lebanidze, açılış töreninde, etkinliğe katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Tiflis YEE'nin fuarda yer almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Lebanidze, "Bu yıl da kültürel çeşitliliğin ve çok dilliliğin önemini vurgulayan değerli katılımcılarımız arasında Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün varlığından büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Fuar merkezinde stand kuran Tiflis YEE, "Yedi İklim" ve "Türkçe Öğreniyorum" kitaplarının yanı sıra Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilig" eseri ve Türkçe'den Gürcüce'ye çevrilen edebi eserleri ziyaretçilere tanıtıyor.

YEE standını, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Gürcistan Yazarlar Evi Müdürü Ketevan Dumbadze ve Gürcistan Yayıncılar ve Kitap Dağıtımcıları Derneği Başkanı Tamar Lebanidze ziyaret etti.

Ziyaretçiler, Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin'den kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ayrıca enstitü, 31 Mayıs'ta fuarın çocuk ziyaretçileri için ebru sanatı etkinliği düzenleyecek.

Standı ziyaret edenlere, Serdar Tuncer, Hakan Günday, İskender Pala, Ayşe Kulin ve Sabahattin Ali gibi yazarların Gürcüce'ye çevrilmiş eserleri hediye ediliyor.

27. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı

Gürcü Yayınevleri ve Kitapçılar Birliği tarafından her mayıs ayında organize edilen fuar, bu yıl da okuma kültürünü yaygınlaştırmak, yayıncılık sektörünü geliştirmek ve uluslararası iş birliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor.

Bu yılki fuarda 200'ün üzerinde yayınevi yer alırken, organizasyon boyunca yazar buluşmaları, söyleşiler, çocuklara yönelik atölyeler ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Etkinliğe yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Fuar 1 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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