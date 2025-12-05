Gürcistan'da 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından, başkent Tiflis'te Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği yapıldı.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarından alınan bilgiye göre, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikle kutlandı.

Programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Hasan Muratoğlu, TMV Gürcistan Ülke Temsilcisi Dr. Faruk Tekşen, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Bahadır Şahin, Gürcistan'daki ses sanatçılarından Şaban Mamedov ve diğer davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Tekşen, Türk kahve kültürü ve geleneğinin 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını anımsattı.

Tekşen, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Tiflis'te bu etkinliği düzenlemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ses sanatçısı Mamedov ise burada yaptığı konuşmasında, Türk kültüründe tarihi ve kültürel bir öneme sahip Türk kahvesinin öğrenciler tarafından icra edilen etkinliklerle anılmasının önemine vurgu yaparak, bu kültürel mirasın Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları vesilesiyle gelecek nesillere taşınma imkanı elde edildiğini söyledi.

Okul öğrencilerinin "Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır" temalı tiyatro oyunuyla başlayan etkinlik şarkı performansları ve kumda Türk kahvesi pişirme sunumu ile sona erdi.

Mamedov da etkinlik kapsamında Gürcüce ve Türkçe eserleri seslendirdi.