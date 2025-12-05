Haberler

Gürcistan'da 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Tiflis'te düzenlenen etkinlikte Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı. Etkinlikte Türk kahve kültürü ve geleneği öne çıktı, öğrenciler tiyatro gösterisi ve müzik performanslarıyla Türk kahvesinin önemini vurguladılar.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından, başkent Tiflis'te Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği yapıldı.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarından alınan bilgiye göre, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikle kutlandı.

Programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Hasan Muratoğlu, TMV Gürcistan Ülke Temsilcisi Dr. Faruk Tekşen, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Bahadır Şahin, Gürcistan'daki ses sanatçılarından Şaban Mamedov ve diğer davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Tekşen, Türk kahve kültürü ve geleneğinin 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını anımsattı.

Tekşen, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Tiflis'te bu etkinliği düzenlemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ses sanatçısı Mamedov ise burada yaptığı konuşmasında, Türk kültüründe tarihi ve kültürel bir öneme sahip Türk kahvesinin öğrenciler tarafından icra edilen etkinliklerle anılmasının önemine vurgu yaparak, bu kültürel mirasın Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları vesilesiyle gelecek nesillere taşınma imkanı elde edildiğini söyledi.

Okul öğrencilerinin "Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır" temalı tiyatro oyunuyla başlayan etkinlik şarkı performansları ve kumda Türk kahvesi pişirme sunumu ile sona erdi.

Mamedov da etkinlik kapsamında Gürcüce ve Türkçe eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak

Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
Belediye başkanı isyan etti! Herkes onu gözaltına alındı sanıyor

Belediye başkanı isyan etti! Herkes onu gözaltına alındı sanıyor
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
'Köy geçiren' olarak biliniyor, 5 saat içinde etkisini gösteriyor! 60 kişiyi hastanelik etti

"Köy geçiren" olarak biliniyor, 5 saat içinde etkisini gösteriyor
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu

İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Çiftçiler adliyeye koştu
Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket

Galatasaray'dan Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Rekabet Kurulundan Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon TL ceza

Dizi sektöründe büyük kriz, iki yapımcı firmaya rekor para cezası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.