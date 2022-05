Ticari iletileri yabancı servis sağlayıcılardan gönderenler risk altında - Haberler

Tüm dünyada kişisel verilerin gizliliği önem kazanırken, Türkiye'de de Kvkk, Ticari Elektronik İYS gibi uygulamalar devreye alındı. Şirketlerin, müşterilerinin hassas verilerini içeren işlemsel e-postaları mevzuata uygun şekilde göndermesi beklenirken, yabancı servis sağlayıcıları tercih edenler 14 bin TL'yi aşan cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

24 Mart 2016'da resmen kabul edilerek yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ( Kvkk ), kişisel verilerin yurt dışındaki veri merkezlerinde tutulmasına kısıtlamalar getirdi. Kanunda, şirketlerin, sahip oldukları verileri ancak kullanıcıların açık rızasıyla belirli ülkelerde depolayabileceği öngörüldü. Geçtiğimiz yılın başında uygulamaya konan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) ise kullanıcılarına ilişkin verilerini saklayan şirketler için daha çok yükümlülük devreye aldı.

Aralık sonunda yüzde 36,20 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı uyarınca, İYS ihlallerinin 14 bin TL'yi aşan cezalara sebep olabileceğine dikkat çeken e-posta pazarlama servisi INBOX'un Kurucusu Emin Onur Genç, "E-posta, çok güçlü bir pazarlama aracı. Ancak Türkiye'deki birçok işletme ticari iletilerle ilgili mevzuatı göz ardı ederek yurt dışındaki servis sağlayıcıları kullanıyor. INBOX olarak duyurduğumuz yeni ürünümüz INBOXNotify, KVKK ve İYS uyumu, kolay arayüzü, SMTP entegrasyonu, sürükle - bırak şablonları ve Restful API mimarisi sayesinde sunduğu entegrasyon olanaklarıyla şirketleri hem ihlal risklerinden, hem de verimsiz süreçlerden kurtarıyor" dedi.

YURT DIŞINDAKİ SERVİS SAĞLAYICILARIN TERCİH EDİLMESİ İHLALE YOL AÇABİLİYOR

E-postanın dünyadaki en eski dijital iletişim araçlarından biri olduğuna ve protokoller aracılığıyla çalıştığından güvenli bir iletişim yolu sunduğuna dikkat çeken Emin Onur Genç, "Bu özellikleri sayesinde e-posta, pazarlama profesyonelleri için vazgeçilmez araçlardan biri olma özelliğini her zaman koruyor. The State of Marketing 2021 raporuna göre, her 10 pazarlama profesyonelinden 9'u, kişiselleştirme olanağı sunan e-posta pazarlamasını şirketinin başarısı için önemli görüyor. Pazarlama işlevinin yanı sıra satın alma, parola sıfırlama, ödeme ayrıntıları gibi bilgiler de işlemsel e-posta adı verilen formatla doğrudan kullanıcılara iletilebiliyor. Bu e-postalar, kimlik numarası, adres gibi oldukça hassas kişisel veriler barındırıyor. Sınırları KVKK tarafından belirlenen bu hassas verilerin yurt dışı merkezli servis sağlayıcıların dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında tutulması, cezai yaptırımla sonuçlanabilecek yasa ihlali anlamına gelebiliyor. INBOX olarak duyurduğumuz INBOXNotify, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ve Kanada'da da yasal gereklilikleri karşılıyor. Aylık 10 dolar gibi düşük bir abonelik bedeliyle, kolay kullanımlı, özelleştirilebilen ve entegrasyon olanağı veren bir servis sunuyoruz" dedi.

"İŞLEMSEL E-POSTALARDA HIZ FAKTÖRÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ YÜKSELTİYOR"

İşlemsel e-postalarda veri güvenliğinin yanı sıra hızın da önemli olduğuna dikkat çeken Genç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Aktivasyon bağlantısı, ödeme onay kodu ya da sipariş bilgileri içeren e-postalarda yaşanacak birkaç saniyelik gecikme, müşterileri platformu kullanmaktan vazgeçirebiliyor. Gönderimleri, itibarı yüksek IP adreslerinden gerçekleştiren INBOXNotify, Gmail'de 4,11 saniye, Yahoo!'da 7,95 saniye, Hotmail'de 8,48 saniye olarak ölçülen ortalama gönderim sürelerini aşarak en üst seviye performans ve müşteri memnuniyeti ortaya koyuyor. INBOXNotify, kolay SMTP ve web tetikleyici entegrasyonu, 1 yıla kadar saklanan e-posta aktivite geçmişi gibi özelliklerinin yanı sıra, sürükle bırak şablonlarla e-posta formatlarını kolaylıkla kişiselleştirmeye yarıyor. Ayrıca kolay anlaşılır dokümantasyonuyla öne çıkan Restful API ve SMTP mimarisi sayesinde işletmelerin mevcut sistemlerine kolayca entegre olabiliyor. Mevzuata uyumu da düşünüldüğünde INBOXNotify, başta yoğun e-ticaret platformları olmak üzere kullanıcı kimlik bilgisi talep eden birçok internet sitesi için en uygun işlemsel e-posta servisini sunuyor."

