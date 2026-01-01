Haberler

Bakan Bolat, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınadı ve Gazze halkının direnişinin zaferle sonuçlanacağına inandığını belirtti.

Tuğçe ODABAŞI-Esra GÜNTEPE/ Filistin'e destek için Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "İsrail bu soykırımla tarihe lanetlenen bir ülke olarak geçti. Netenyahu hükümeti bu katliama imza attı" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katılanlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde bir araya gelerek kortej yaptı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan katılımcılar tramvay yolunu takip ederek Yeni Camii ve Galata Köprüsüne ulaştı.

'GAZZELİLER DİRENİŞLERİYLE ZAFERE ULAŞACAKLAR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yürüyüşe katıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Bolat "Galata Köprüsü'ndeyiz. Programda büyük bir heyecan var, iştirak var, katılım var. Onlar orada canlarıyla, mallarıyla, hürriyetleriyle büyük bedeller ödediler. 72 bin şehidimize Allah rahmet eylesin. Çok büyük acılar çekildi, çok büyük yıkım var. İsrail bu soykırımla tarihe lanetlenen bir ülke olarak geçti. Netanyahu hükümeti bu katliama imza attı. Ama Allah ezilenlerle, inananlarla, haklı olanlarla beraberdir ve inşallah bu Şarm El-Şeyh'te varılan ateşkes anlaşması ve şimdi ikinci aşamaya geçişle beraber Gazzeliler muhteşem, tarihe geçen direnişleriyle zafere ulaşacaklar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye devleti, milleti, halkı hep birlikte, hükümet hep birlikte onların bu şanlı direnişinde yanlarında yer aldık, yer almaya da devam edeceğiz" dedi.

