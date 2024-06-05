Üye Girişi
Haberler

İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğuna yer verilirken "Bu tip haberler piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır" ifadeleri kullanıldı.

Bugün bir gazetecinin yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden affını istediğine yönelik iddia kısa sürede gündem yarattı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Basında yer alan haberleri yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"PİYASALARDA GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYA ÇALIŞILIYOR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir

İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ticaret Bakanı Ömer Bolat Politika Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

 Prof. Dr. Engin: Uyuz vakalarında son 2-3 aydır büyük bir artış var

Prof. Dr. Engin: Uyuz vakalarında son 2-3 aydır büyük bir artış var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title