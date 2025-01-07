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Tibet'teki Deprem Sonrası Everest Dağı Koruma Alanı Kapandı

Tibet'teki Deprem Sonrası Everest Dağı Koruma Alanı Kapandı
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Everest Dağı'nın ulusal koruma alanı geçici olarak kapatıldı. Yerel yetkililer, turistlerin ve personelin iyi durumda olduğunu bildirdi.

LHASA, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'de salı sabahı Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Dingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Everest (Qomolangma) Dağı ulusal koruma alanı geçici olarak kapatıldı. Yerel yetkililer, turistler ve personelin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Dingri, dünyanın en yüksek zirvesinin ana kampına ev sahipliği yapıyor.

Dingri Kültür ve Turizm Bürosu, ulusal koruma alanındaki otel binaları ve çevredeki yapıların depremden zarar görmediğini açıkladı.

Dingri'de bulunan Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Everest Atmosfer ve Çevre Araştırmaları İstasyonu'nda elektrik kesintisi yaşandığı ancak tesislerin iyi durumda olduğu bildirildi.

Hava tahminlerine göre Dingri'de hava sıcaklığı, eksi 18 ile sıfır santigrat derece arasında değişiyor.

Çin-Nepal sınırında bulunan Everest Dağı'nın zirvesi 8.840 metreyi aşıyor ve dağın kuzey bölümü Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunuyor.

Everest Dağı'nın Çin'de kalan tarafını 2024 yılında 13.764 yabancı turist ziyaret etti. Rakam, 2023 yılındaki ziyaret sayısının iki katından fazlasına işaret ediyor.

İlçe Kültür ve Turizm Bürosu'na göre turistler ağırlıklı olarak Singapur, Malezya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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